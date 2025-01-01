S.A. 9:13 Le prime foto di Sharon Stone ad Alghero Sono stati pubblicati i primi scatti della collezione di Antonio Marras interpretata dalla diva americana immortalata tra i vicoli e le scogliere di Alghero. A marzo era stato girato lo shooting fotografico a partire dal cuore della città natale del designer sardo: il centro storico



ALGHERO - La Sardegna di Antonio Marras ritorna nella campagna Autunno Inverno 2025-2026 con la sua musa Sharon Stone. Sono stati pubblicati i primi scatti della collezione interpretata dalla diva americana immortalata tra i vicoli e le scogliere di Alghero. A marzo era stato girato lo shooting fotografico a partire dal cuore della città natale del designer sardo: il centro storico e la sua magia tra cielo e mare. Prime foto e primo bagno di folla sotto la Torre San Giacomo per l'attrice e lo staff impegnato nelle riprese. «Cercavo una donna che interpretasse lo spirito di Antonio Marras, quei valori che per noi sono così importanti come la memoria, le radici, la natura. Qualcuna che capisse l’essenza della italianità. Non era facile. Ho trovato in Sharon una fuoriclasse che ha interpretato a meraviglia quello che intendevo. Solo una donna sensibile e straordinariamente eccezionale come lei avrebbe potuto farlo »ha dichiarato lo stilista nel raccontare i retroscena della campagna.