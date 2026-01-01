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S.A. 13:00
Restyling prato e nuovi giochi al Parco Tarragona
Nuovo intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla riqualificazione del prato erboso delle aiuole e, in una seconda fase, alla messa in opera di nuovi giochi
Restyling prato e nuovi giochi al Parco Tarragona

ALGHERO - Il Parco Tarragona è oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla riqualificazione del prato erboso delle aiuole e, in una seconda fase, alla messa in opera di nuovi giochi, in parte in sostituzione degli elementi esistenti e in parte incrementandoli con nuove installazioni. Il Servizio Manutenzioni guidato da Francesco Marinaro sta intervenendo proprio in questo periodo, il più propizio per le attività di inerbimento, per cui si rende necessario interdire l’accesso alle zone interessate dalle operazioni, tra le quali è compresa anche l’oasi canina. Il Parco Tarragona resta aperto ma solo per l’utilizzo delle parti pedonali e, per il momento, nell’area giochi dedicata ai bambini, fino all’inizio degli interventi sulle attrezzature. Questa soluzione è funzionale alle esigenze delle famiglie, alle quali si chiede la massima collaborazione e rispetto delle aree interdette al calpestio.
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