Cor 17:00

«Ironman, evento che vogliamo consolidare»

Alghero consolida il suo ruolo tra le destinazioni internazionali per i grandi eventi outdoor. La soddisfazione del sindaco Cacciotto e degli assessori Piras e Daga



«I risultati di questa settimana confermano che Alghero sta rafforzando il proprio ruolo come destinazione del turismo sportivo a livello internazionale - sottolinea l’Assessora al Turismo Ornella Piras - Grandi eventi sportivi come WTCS e IRONMAN rappresentano occasioni concrete di promozione territoriale e di sviluppo economico. Migliaia di persone hanno soggiornato nelle nostre strutture ricettive, frequentato ristoranti, attività commerciali e servizi del territorio, contribuendo a generare importanti ricadute per l’intera filiera turistica. Un aspetto particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle imprese e degli operatori locali, avviato fin dal principio attraverso un percorso di dialogo e collaborazione che ha consentito di affrontare al meglio le esigenze organizzative dell’evento. La sfida ora è proseguire su questa strada, rendendo Alghero sempre più riconoscibile come destinazione ideale per il turismo attivo e sportivo durante tutto l’arco dell’anno».



«Le immagini di ieri parlano da sole – commenta l’Assessore al Demanio Enrico Daga - Alghero ha offerto al mondo uno spettacolo straordinario, fatto di sport e partecipazione. È questa l’immagine della città che vogliamo promuovere e sulla quale continueremo a investire con convinzione. I recenti eventi sportivi si confermano vincenti sotto ogni aspetto: generano importanti ricadute economiche, rappresentano uno straordinario strumento di promozione del territorio e contribuiscono a rafforzare il posizionamento internazionale della nostra destinazione. Ma il valore più grande è forse quello che lascia all’interno della comunità: la capacità di trasmettere entusiasmo, avvicinare le persone alla pratica sportiva e promuovere, soprattutto tra i più giovani, uno stile di vita sano e positivo». L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento agli organizzatori, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, supportata da 179 agenti provenienti da 34 Comuni, ai volontari, agli uffici comunali, alla Fondazione Alghero, alla Città Metropolitana di Sassari, al Comune di Sassari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, rendendo possibile un evento di rilievo mondiale capace di coniugare sport, promozione del territorio e sviluppo economico.

ALGHERO - «Se c’è una cosa che abbiamo capito ieri – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto – è che solo vivendo da vicino un evento come l’IRONMAN si riesce davvero a comprenderne la portata. La determinazione degli atleti, la loro capacità di superare i propri limiti e l’emozione che si respira al traguardo ripagano di tutti gli sforzi organizzativi e trasmettono un’energia straordinaria. È un’esperienza che avvicina allo sport e ai valori più autentici che esso rappresenta: sacrificio, disciplina, inclusione e crescita personale. Particolarmente bello è stato vedere ai nastri di partenza anche trenta nostri concittadini. È il segno più evidente di come questi eventi non siano soltanto una straordinaria vetrina internazionale per Alghero, ma rappresentino anche un’occasione per diffondere la cultura dello sport e coinvolgere direttamente la comunità locale. Quella di ieri - prosegue il Sindaco - è stata una giornata straordinaria, che ha collocato la nostra città nell’alveo dei grandi eventi internazionali. Per una settimana Alghero è stata sotto i riflettori del mondo grazie al Triathlon WTCS e all’IRONMAN 70.3, con migliaia di atleti e accompagnatori che hanno avuto l’opportunità di conoscere il nostro territorio. Un risultato che vogliamo consolidare anche negli anni a venire, coinvolgendo ancora di più i Comuni del territorio, che già quest’anno hanno collaborato in maniera preziosa. È un successo che valorizza l’intero nord-ovest della Sardegna».