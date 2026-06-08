Cor 21:51

Comunali, Silvio Lai (Pd) esulta

«Le elezioni amministrative confermano il radicamento del Partito Democratico e del centrosinistra in una parte importante della Sardegna e premiano il lavoro svolto da amministratori, circoli e militanti nei territori»





«Quartu è uno dei principali comuni della Sardegna e il suo esito conferma la fiducia dei cittadini in un progetto amministrativo fondato sulla qualità dei servizi, sulla programmazione e sulla capacità di governo. Particolarmente significativa è anche la conferma già al primo turno di Massimo Mulas a Porto Torres, città strategica per il Nord Sardegna, che conferma la validità di un percorso amministrativo e politico costruito nel tempo e riconosciuto dagli elettori» sottolinea Silvio Lai.



«Queste elezioni confermano un dato politico chiaro: il Partito Democratico continua a essere il principale punto di riferimento del centrosinistra sardo e una forza essenziale per il governo dei territori. Dove amministriamo, i cittadini valutano concretamente la qualità delle scelte compiute, la credibilità delle persone e la capacità di affrontare i problemi reali delle comunità» chiude Silvio Lai, Segretario regionale del Partito Democratico della Sardegna.

PORTO TORRES - «In una tornata che ha coinvolto quasi 150 comuni e oltre 400 mila elettori sardi, con i centri maggiori come Quartu Sant’Elena e Porto Torres, da cui emerge un quadro che rafforza la presenza del PD nelle comunità locali, grazie alla riconferma di due amministrazioni uscenti. La vittoria al primo turno del centrosinistra a Quartu Sant’Elena rappresenta un risultato di grande rilievo politico, con il PD impegnato nella riconferma di Graziano Milia, dopo le divisioni delle precedenti amministrative».