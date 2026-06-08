Cor 18:28 Maria Laura Orrù sindaca a Elmas Con un post la candidata Maria Laura Orrù ha annunciato la vittoria nella competizione elettorale a Elmas. Lo spoglio delle schede è ancora in corso



ELMAS - «Una grande emozione. Abbiamo sempre creduto nella nostra Visione Comune, l’abbiamo presentata col sorriso e con l’impegno e ora possiamo goderci questo risultato che è il frutto di un grande lavoro di squadra. Ringrazio tutti i cittadini e le cittadine che ci hanno votato e anche chi non lo ha fatto, perché comunque è stato un grande gesto di democrazia. Abbiamo a cuore Elmas e tutta la comunità e con questo obiettivo continueremo a lavorare. Per ora godiamoci questa vittoria e festeggiamo nella nostra sede». E’ la stessa candidata ad annunciare la vittoria e la riconferma alla carica di sindaca di Elmas. Orrù era in carica dal 2021 ma a febbraio si era dimessa per divergenze interne alla sua maggioranza. Questo sarà dunque il suo secondo mandato. È anche capogruppo in consiglio regionale di Alleanza Verdi e Sinistra.