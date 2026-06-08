Cor 18:35 Massimo Mulas riconfermato a Porto Torres La cittadina riconferma per la prima volta un sindaco. Mulas vola oltre il 60% di consensi e batte la concorrenza di Sara Dettori del Polo sardista, civico identitario, Ivan Cermelli del centrodestra e Loredana De Marco



PORTO TORRES - Porto Torres sceglie la continuità. Per la prima volta nella sua storia: riconfermato sindaco Massimo Mulas, sostenuto dal Centrosinistra col Movimento 5 Stelle. Sara Dettori e Ivan Cermelli hanno visitato la sede elettorale del sindaco uscente e riconfermato complimentandosi per la vittoria: Il gesto è stato accolto da un lungo applauso dei militanti del Campo largo.