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Yacht Club Alghero, al via i corsi
Le vele dello Yacht Club Alghero sono pronte ad affrontare il mare estivo con la scuola vela. È ancora possibile iscriversi per vivere la meravigliosa avventura che è la vela nel mare della Riviera del Corallo
Yacht Club Alghero, al via i corsi

ALGHERO - Con la fine della scuola prendono il via i corsi della scuola vela “Paolo Emilio Zoagli” dello Yacht Club Alghero. Istruttori e collaboratori sono pronti ad affrontare una nuova stagione estiva che sarà, come ogni anno, ricca di esperienze in mare e appuntamenti collaterali. È ancora possibile iscriversi ai vari corsi che si rivolgono a bambine e bambini dai 6 anni in su.

Grazie all’ampio parco vele, ogni iscritto avrà la possibilità di cimentarsi al meglio delle sue potenzialità e apprendere tutto ciò che è inerente all’andar per mare. Gli iscritti, come detto, saranno sempre seguiti da istruttori e staff esperti che li accompagneranno nelle varie uscite e lezioni teoriche presso la sede dello Yacht Club Alghero sul molo Catardi, al Porto.

Si possono iscrivere bambine e bambini dai 6 anni in su. È anche possibile effettuare una prova gratuita (basterà solo sostenere il costo della tessera FIV che è pari a 10 euro). Per maggiori informazioni si può contattare la segreteria YCA ai numeri 079 952074 / 331 1532788 o l’istruttore YCA Riccardo Celotto - 349 7419860.
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