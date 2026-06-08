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Cor 16:39
Voucher per assistenti di volo
Pubblicato sul sito dell’Aspal l’Avviso pubblico rivolto ai ragazzi che intendono richiedere il voucher formativo finalizzato al conseguimento del Cabin Crew Attestation
Voucher per assistenti di volo

CAGLIARI - È stato pubblicato sul sito dell’Aspal l’Avviso pubblico rivolto ai ragazzi che intendono richiedere il voucher formativo finalizzato al conseguimento del Cabin Crew Attestation (CCA), la certificazione obbligatoria per esercitare la professione di assistente di volo in Europa. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Sardegna e in stato di disoccupazione e rappresenta una risposta concreta alle nuove esigenze del mercato del lavoro, in uno dei settori che oggi offre le maggiori prospettive di crescita occupazionale a livello internazionale. Per garantire la massima accessibilità all’iniziativa, il bando prevede anche il riconoscimento di contributi per le spese di viaggio e una quota forfettaria per vitto e alloggio nel caso in cui i corsi debbano essere frequentati fuori dalla Sardegna, consentendo così ai partecipanti di scegliere i migliori percorsi formativi disponibili.
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