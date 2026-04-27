S.A. 9:17 Primaver´Alguer: due giorni di sport e musica In scena due giorni di sport, musica e spettacolo: si parte venerdì 1 maggio con le dimostrazioni di numerose discipline sportive grazie alla partecipazione e alla collaborazione delle associazioni sportive locali, tra cui CF Alghero, Basket Coral, Alguer Rugby e FC Fertilia. Spazio allo sport da combattimento con il Memorial Mario Ballone



ALGHERO - Alghero si prepara ad accogliere la prima edizione di Primaver’Alguer, il grande evento in programma l’1 e 2 maggio presso il Piazzale della Pace. Due giornate all’insegna dello sport, dell’intrattenimento e della musica, pensate per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Si parte venerdì 1 maggio alle ore 10, con le dimostrazioni di numerose discipline sportive grazie alla partecipazione e alla collaborazione delle associazioni sportive locali, tra cui CF Alghero, Basket Coral, Alguer Rugby e FC fertilia. Per tutta la giornata il palco sarà animato da band e DJ che si alterneranno offrendo musica dal vivo e intrattenimento continuo.



Alle ore 17:00 spazio allo sport da combattimento con il Memorial Mario Ballone. Il momento più iconico della serata arriverà alle 22:30, con il grande match per il titolo mondiale di Free Boxe: l’italiano e algherese Marcello Manca affronterà lo svizzero Valentinis in un incontro imperdibile.

Si concluderà la premiazione e l’assegnazione della cintura con uno show tutto italiano con i migliori dj locali. Le attività proseguiranno sabato 2 maggio dalle ore 11:00, con nuove manifestazioni sportive e una ricca programmazione musicale tra band e DJ sul palco. Alla fine del evento per ringraziare e concludere le premiazioni finali ai migliori atleti ci sarà un gran finale alle ore 22:00 con uno degli spettacoli più amati del momento: il format anni ’90 “Nei 90 io c’ero”, che sta conquistando le piazze di tutta Italia, farà rivivere al pubblico i più grandi successi e tormentoni degli anni ’90 e 2000.



Nella foto: Marcello Manca