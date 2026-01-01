S.A. 11:37 Web Project vince contro Budoni e attende l´Ittiri Nella trasferta mattutina di domenica 26 aprile, valida per la ventesima giornata, i ragazzi di coach Granese hanno espugnato il campo del Pavbudoni con un rotondo 0-3. Prossimo impegno il 3 maggio contro l´Ittiri



ALGHERO - Continua la marcia spedita della Web Project Sottorete nel campionato di Prima Divisione Maschile provinciale di pallavolo. Nella trasferta mattutina di domenica 26 aprile, valida per la ventesima giornata, i ragazzi di coach Granese hanno espugnato il campo del Pavbudoni con un rotondo 0-3 (parziali: 6/25, 16/25, 16/25). Una vittoria netta che permette agli algheresi di salire a quota 42 punti, consolidando il terzo gradino del podio e mantenendo un ritmo altissimo in vista del finale di stagione. Nonostante le insidie di una gara giocata lontano dalle mura amiche, la Sottorete ha imposto il proprio gioco sin dai primi scambi, gestendo con autorità i parziali e concedendo pochissimo agli avversari.



A fine gara, l’allenatore Granese ha commentato così la prestazione dei suoi: «È stata una partita sulla carta semplice, affrontata con una squadra rimaneggiata che comunque si è fatta valere. Siamo riusciti a condurre il match con la giusta attenzione, vincendo alla fine in maniera agevole. Era fondamentale portare a casa l'intera posta in palio senza distrazioni: ora dobbiamo restare concentrati e farci trovare pronti per le prossime sfide che ci attendono». Il calendario mette ora nel mirino un appuntamento da circoletto rosso. Domenica 3 maggio 2026 (ore 19.30), la palestra di via Malta ad Alghero sarà teatro del big match contro il Gs Ittiri Volley, attualmente seconda forza del campionato. Uno scontro diretto d'alta quota che promette scintille e che sarà decisivo per le ambizioni della Web Project Sottorete in questo finale di girone unico.