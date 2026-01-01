Alguer.it
Prima Divisione, Sottorete: vittoria e primato
La Web Project Sottorete vince in tre set e sale al primo posto solitario nel campionato di Prima Divisione provinciale. Giovedì 19 febbraio, alla palestra Maria Carta di Alghero, i catalani hanno inaugurato il girone di ritorno incamerando i tre punti in palio
ALGHERO – La Web Project Sottorete vince in tre set e sale al primo posto solitario nel campionato di Prima Divisione provinciale. Giovedì 19 febbraio, alla palestra Maria Carta di Alghero, i catalani hanno inaugurato il girone di ritorno incamerando i tre punti in palio. I primi due parziali hanno registrato il dominio dei padroni di casa. La Sottorete ha dettato il ritmo e chiuso rapidamente i conti sul 25-5 e 25-12. Nel terzo set la squadra avversaria ha opposto maggiore resistenza. La panchina algherese ha fatto esordire i giovani del vivaio.

La frazione di gioco è risultata più equilibrata, terminando sul 25-22 a favore dei locali. A fine gara, l'allenatore Enrico Granese ha analizzato la prestazione della squadra. «È stata una gara tranquilla. Abbiamo sempre mantenuto il comando. L'ultimo set è risultato leggermente più combattuto per via dell'ingresso in campo dei più giovani. Abbiamo comunque portato a casa il tre a zero con grande agilità. Ora testa ai prossimi incontri»

La vittoria consegna la vetta alla Sottorete. Il sestetto algherese ha inoltre due partite da recuperare rispetto alle dirette inseguitrici. Domenica 22 febbraio la squadra osserva un turno di riposo, in attesa dell'esito della sfida tra Ittiri ed Ermes. Il prossimo impegno è fissato per sabato 28 febbraio. La Sottorete scenderà in campo in trasferta a Tempio contro l'Ermes, per uno scontro diretto decisivo per le gerarchie del girone.
