Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportPallavolo › Volley: Sottorete vince a Castelsardo
S.A. 14:00
Volley: Sottorete vince a Castelsardo
Gli algheresi vincono 3-2 una gara di cinque set contro l´asd Centro Storico Castelsardo. Giovedì 12 marzo la sfida a Sassari contro la Silvio Pellico
Volley: Sottorete vince a Castelsardo

CASTELSARDO – Vittoria sofferta per la Web Project Sottorete. Nella palestra di via Colombo a Castelsardo, la capolista algherese del campionato provinciale di Prima Divisione maschile ha superato i padroni di casa del Castelsardo per 3-2, difendendo il primo posto in classifica. I parziali confermano l'equilibrio del match: 19-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-13 a favore degli ospiti. Il Castelsardo (quinto a 22 punti) ha dominato il primo round. La Sottorete ha incamerato il secondo e il terzo set, per poi subire il ritorno dei locali nel quarto. Al tie-break, la spallata decisiva degli algheresi che permette alla squadra di toccare quota 30 punti in classifica, mantenendo la vetta sull'Ermes Volley (29 punti).

L'allenatore della Web Project Sottorete, Enrico Granese, analizza la prestazione della squadra a fine gara: «La partita di ieri è stata molto bella, ben giocata da entrambe le squadre. Sapevamo che era una squadra ostica e così si è rivelata. Noi forse siamo andati un po' troppo convinti di fare il risultato e questo ci ha penalizzato insieme a qualche assenza. Molto bene il primo set per i padroni di casa, set nel quale noi abbiamo fatto troppi errori». Sull'andamento del match, Granese aggiunge: «Secondo e terzo siamo stati noi a condurre, portando su la squadra. I ragazzi chiudevano più difficilmente del solito, perché dall'altra parte c'era una squadra che difendeva molto e gli scambi erano molto lunghi».

L'epilogo al tie-break: «Al quarto siamo partiti malissimo e quindi siamo andati in sofferenza ed è stato per gli avversari un quinto set difficile, perché siamo partiti sotto. Poi grazie all'insieme alla squadra siamo riusciti a recuperarlo e vincere, portando a casa il risultato». Il tecnico chiude elogiando l'impegno dei giocatori scesi in campo in condizioni precarie: «Devo una menzione speciale per Andrea Demartis, che ha saputo giocare all'occorrenza in due ruoli. L'altra menzione speciale è per il capitano Massimo Castaldi, che anche se con dolori e qualche crampo non ha abbandonato la squadra e nei momenti più difficili è riuscito a rientrare e dare un sostegno alla squadra in tutto e per tutto. Sono contento della vittoria e adesso prepariamoci per le prossime partite». Prossimo impegno per giovedì 12 marzo alle ore 20. La Web Project Sottorete sarà di scena a Sassari, nella palestra di via dei Mille, contro la Silvio Pellico 3p 1divm, formazione che naviga a metà classifica (sesto posto con 21 punti).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/3/2026
Gymnasium, weekend in chiaroscuro
Fine settimana di alti e bassi per le formazioni della Gymnasium Volley Alghero, impegnate nei rispettivi campionati. Il bilancio del weekend restituisce risultati agrodolci, con importanti conferme dalle serie minori e una sconfitta di misura per la prima squadra
25/2Gymnasium: tre sconfitte e una vittoria
21/2Prima Divisione, Sottorete: vittoria e primato
17/2Gymnasium Alghero, fine settimana di vittorie
10/2Volley maschile: la Sottorete espugna Ittiri
12/1Sottorete batte Time Out Olbia
16/12Gymnasium Volley Alghero: settimana pesante
12/12La Sottorete vince contro Silvio Pellico
10/12Web Project Sottorete conquista i primi tre punti
9/12Gymnasium senza campo: sconfitta e polemiche
2/12Sottorete, esordio con sconfitta
« indietro archivio pallavolo »
5 marzo
Premio Donna Fidapa Alghero
5 marzo
Carlo Cottarelli in cattedra ad Alghero
5 marzo
L´Alghero del futuro: il Piano. Avviati gli incontri in città



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)