S.A. 14:00 Volley: Sottorete vince a Castelsardo Gli algheresi vincono 3-2 una gara di cinque set contro l´asd Centro Storico Castelsardo. Giovedì 12 marzo la sfida a Sassari contro la Silvio Pellico



CASTELSARDO – Vittoria sofferta per la Web Project Sottorete. Nella palestra di via Colombo a Castelsardo, la capolista algherese del campionato provinciale di Prima Divisione maschile ha superato i padroni di casa del Castelsardo per 3-2, difendendo il primo posto in classifica. I parziali confermano l'equilibrio del match: 19-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-13 a favore degli ospiti. Il Castelsardo (quinto a 22 punti) ha dominato il primo round. La Sottorete ha incamerato il secondo e il terzo set, per poi subire il ritorno dei locali nel quarto. Al tie-break, la spallata decisiva degli algheresi che permette alla squadra di toccare quota 30 punti in classifica, mantenendo la vetta sull'Ermes Volley (29 punti).



L'allenatore della Web Project Sottorete, Enrico Granese, analizza la prestazione della squadra a fine gara: «La partita di ieri è stata molto bella, ben giocata da entrambe le squadre. Sapevamo che era una squadra ostica e così si è rivelata. Noi forse siamo andati un po' troppo convinti di fare il risultato e questo ci ha penalizzato insieme a qualche assenza. Molto bene il primo set per i padroni di casa, set nel quale noi abbiamo fatto troppi errori». Sull'andamento del match, Granese aggiunge: «Secondo e terzo siamo stati noi a condurre, portando su la squadra. I ragazzi chiudevano più difficilmente del solito, perché dall'altra parte c'era una squadra che difendeva molto e gli scambi erano molto lunghi».



L'epilogo al tie-break: «Al quarto siamo partiti malissimo e quindi siamo andati in sofferenza ed è stato per gli avversari un quinto set difficile, perché siamo partiti sotto. Poi grazie all'insieme alla squadra siamo riusciti a recuperarlo e vincere, portando a casa il risultato». Il tecnico chiude elogiando l'impegno dei giocatori scesi in campo in condizioni precarie: «Devo una menzione speciale per Andrea Demartis, che ha saputo giocare all'occorrenza in due ruoli. L'altra menzione speciale è per il capitano Massimo Castaldi, che anche se con dolori e qualche crampo non ha abbandonato la squadra e nei momenti più difficili è riuscito a rientrare e dare un sostegno alla squadra in tutto e per tutto. Sono contento della vittoria e adesso prepariamoci per le prossime partite». Prossimo impegno per giovedì 12 marzo alle ore 20. La Web Project Sottorete sarà di scena a Sassari, nella palestra di via dei Mille, contro la Silvio Pellico 3p 1divm, formazione che naviga a metà classifica (sesto posto con 21 punti).