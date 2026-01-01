Cor 12:10 La Gymnasium Alghero sulle montagne russe Un weekend all´insegna delle emozioni forti per la Pallavolo Gymnasium Alghero. Un ottovolante di risultati che, come sintetizzato dalla dirigenza, è "iniziato male, ma finito benissimo". Tra sfide cruciali per l´accesso alle fasi finali, derby accesi e rimonte mozzafiato, le squadre algheresi hanno vissuto giorni intensi su tutti i fronti



ALGHERO - Il fine settimana si è aperto giovedì 12 marzo con una doccia fredda per la Pall. Gymnasium Alghero Rossa (Campionato 16FA). La sfida casalinga contro l'ASD Junior Volley era considerata un crocevia fondamentale per l'accesso alle fasi finali. Serviva una vittoria piena, ma il campo ha emesso un verdetto diverso: 0-3 (18/25, 21/25, 19/25). Nonostante le potenzialità della squadra e un gioco all'altezza, le ragazze algheresi hanno sofferto tremendamente l'efficacia al servizio delle avversarie. Un gap in ricezione nel primo tocco che si è rivelato purtroppo fatale.



La delusione iniziale è stata ampiamente spazzata via dalla prestazione maiuscola della Gymnasium (Campionato DFC) domenica 15 marzo contro l'ASD PGS Gioins a Sassari. Una partita carica di tensione emotiva dopo le polemiche del turno d'andata. Le algheresi sono entrate in campo con determinazione feroce, annichilendo le padrone di casa nei primi due set (15/25, 18/25). Dopo un fisiologico calo nel terzo parziale (25/15), il quarto set si è trasformato in una battaglia. Sotto per 24-22, l'inserimento mirato di una giovane dell'Under al servizio ha ribaltato il parziale: vittoria al fotofinish per 24/26 e un 1-3 finale che profuma di rivincita. Un trionfo di carattere che mantiene la Gymnasium in agguato, a sole tre lunghezze dalla capolista.



Il fine settimana ha registrato anche una brutta caduta nel derby di Seconda Divisione (2DFUNICO) giocato a Olmedo sabato 14 marzo. La Pallavolo Gymnasium Alghero, fino a quel momento imbattuta, è stata superata con un netto 3-0 (25/21, 25/22, 25/14) dall'ASD Alivavolley. Le algheresi sono scese in campo disunite e fallose in ogni fondamentale, verosimilmente tradite dalla troppa tensione agonistica. Una prestazione opaca su cui riflettere per non compromettere il cammino stagionale, riconoscendo al contempo i meriti delle avversarie.



Le note più liete del weekend arrivano dalle formazioni giovanili, che si confermano in ottima salute: Under 18 (18FB): Trionfo domenicale a Sassari contro la Silvio Pellico 3P U18F. Un netto 0-3 (11/25, 10/25, 24/26) impreziosito da una rimonta di puro orgoglio nel terzo set, ribaltato da uno svantaggio di 24-20. Terza Divisione Under (3DFU B): Netta affermazione esterna sabato contro l'A.S.D. Sporting Thiesi per 0-3 (23/25, 18/25, 15/25). Vittoria preziosa che ribalta il risultato dell'andata e conferma la crescita dei giovani prospetti.Terza Divisione Open (3DFOB): Agevole successo casalingo domenica contro l'ASD Torres Volley, archiviato con un perentorio 3-0 (25/4, 25/4, 25/2). Under 14 (14FC): Sconfitta di misura al tie-break contro l'ASD Bonorva Volley per 2-3 (29/27, 25/19, 18/25, 16/25, 14/16). Avanti 2-0, la squadra ha pagato dazio alle rotazioni volute per dare spazio a tutte le atlete, ma ha dimostrato una crescita tecnica esponenziale rispetto all'andata, confermando l'ottimo lavoro svolto in palestra.