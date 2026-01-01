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S.A. 12:00
La Web Project Sottorete sbanca Nuoro
La compagine algherese consolida così la terza posizione alle spalle del Gs Ittiri Volley e dell´Ermes Volley, mantenendo intatte le ambizioni di vertice grazie a un numero inferiore di gare disputate rispetto alle dirette concorrenti
La Web Project Sottorete sbanca Nuoro

ALGHERO - Pratica archiviata agevolmente dagli algheresi sul campo della PVN. Granese ruota la rosa ma avverte la squadra sui ricorrenti cali di tensione. Vittoria netta per la Web Project Sottorete, che nella ventiduesima giornata del campionato di Prima Divisione Maschile supera in trasferta la PVN Nuoro per tre set a zero. I parziali di 13 a 25, 16 a 25 e 10 a 25 certificano un dominio mai messo in discussione, che permette alla formazione algherese di salire a quota quarantanove punti in classifica. La compagine consolida così la terza posizione alle spalle del Gs Ittiri Volley e dell'Ermes Volley, mantenendo intatte le ambizioni di vertice grazie a un numero inferiore di gare disputate rispetto alle dirette concorrenti.

Il divario tecnico espresso sul parquet barbaricino ha consentito allo staff di dare ampio spazio ai giocatori partiti dalla panchina, i quali hanno gestito il vantaggio portando a casa il risultato. A fine gara, il tecnico Enrico Granese ha tracciato il bilancio dell'incontro, richiamando però l'attenzione su alcune disattenzioni che rischiano di compromettere le sfide future contro le formazioni di testa: "La partita è stata tranquilla, abbiamo giocato tutti bene, tranquillamente. Abbiamo evidenziato sul secondo set un piccolo calo di concentrazione che, come al solito, è figlio del fatto che vincendo troppo bene il primo set, nel secondo entriamo un po' troppo deconcentrati. Il problema è che questo discorso con le squadre più forti ci ha fatto male come abbiamo evidenziato nelle partite che abbiamo perso".
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