Tennistavolo Veterans: ad Alghero 250 atleti dal mondo

9:17 Primaver´Alguer: due giorni di sport e musica In scena due giorni di sport, musica e spettacolo: si parte venerdì 1 maggio con le dimostrazioni di numerose discipline sportive grazie alla partecipazione e alla collaborazione delle associazioni sportive locali, tra cui CF Alghero, Basket Coral, Alguer Rugby e FC Fertilia. Spazio allo sport da combattimento con il Memorial Mario Ballone