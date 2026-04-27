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S.A. 10:00
Tennistavolo Veterans: ad Alghero 250 atleti dal mondo
L´evento organizzato dalla ASD Tennistavolo Il Cancello si terrà dall´8 al 10 maggio e porterà a sfidarsi oltre 250 atleti provenienti da 28 Nazioni nelle categorie da Over 35 a Over 80
Tennistavolo Veterans: ad Alghero 250 atleti dal mondo

ALGHERO - Tutto pronto per il 12° Torneo Internazionale di Tennistavolo Sardinian Veterans, in programma ad Alghero dall'8 al 10 maggio prossimi. L'evento organizzato dalla ASD Tennistavolo Il Cancello porterà a sfidarsi oltre 250 atleti provenienti da 28 Nazioni nelle categorie da Over 35 a Over 80. L'appuntamento internazionale sarà oggetto della conferenza stampa fissata per domani, giovedì 30 aprile, alle 10,30 presso la sala riunioni di Villa Maria Pia. Saranno presenti il Sindaco Raimondo Cacciotto, il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, gli organizzatori della Associazione Sportiva Il Cancello.
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