S.A. 11:26

Boe, sì alla balneazione: le nuove regole

Emanata l’ordinanza 29/2026 che disciplina la navigazione, l’ormeggio e la balneazione nei campi boa ricreativi installati all’interno dell’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana” e della ZSC “Capo Galera – Lazzaretto – I Rossi”

l’ordinanza 29/2026 che disciplina la navigazione, l’ormeggio e la

balneazione nei campi boa ricreativi installati all’interno dell’Area Marina

Protetta "Capo Caccia – Isola Piana" e della ZSC "Capo Galera –

Lazzaretto – I Rossi".

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La Capitaneria spiega: «la disciplina adottata nasce dalla consapevolezza che la sicurezza della navigazione e quella della balneazione costituiscono interessi pubblici tra loro strettamente connessi e meritevoli del massimo livello di tutela. La presenza contemporanea di unità nautiche in manovra e persone in acqua rende infatti necessaria l’individuazione di regole certe e uniformi, finalizzate a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare una fruizione del mare sicura, ordinata e responsabile» . L’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero desidera ringraziare «tutte le Istituzioni che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, inparticolare il Comune di Alghero e l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, nell’ambito di una collaborazione leale e costruttiva che ha consentito di individuare una disciplina innovativa, capace di garantire contemporaneamente la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e la piena fruizione delle straordinarie risorse naturalistiche del territorio» .





«I campi boa rappresentano infatti uno strumento fondamentale di fruizione sostenibile del mare, poiché consentono la permanenza delle unità nautiche senza ricorrere all’ancoraggio sui fondali e contribuiscono alla salvaguardia degli habitat marini sensibili che caratterizzano uno dei tratti costieri piùsuggestivi e preziosi della Sardegna. L’obiettivo perseguito è quello di assicurare ai cittadini, ai diportisti e aglioperatori del settore un quadro regolamentare chiaro, equilibrato e coerente con i principi di sostenibilità, sicurezza e valorizzazione ambientale che caratterizzano l’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana e ZSC"Capo Galera – Lazzaretto – I Rossi"» .



ALGHERO - L’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ha emanato«Il provvedimento rappresenta il punto di arrivo di un lungo e articolato percorso tecnico-amministrativo sviluppato nell’ultimo anno grazie agliindirizzi forniti dalla Direzione Marittima di Olbia e al costante confronto con gli Enti e le Amministrazioni interessate. L’ordinanza appena emanata non introduce divieti generalizzati, ma al contrario consente espressamente la balneazione ai diportisti regolarmente ormeggiati, disciplinandone le modalità di svolgimento mediante regole chiare e puntuali volte a prevenire interferenze con le manovre di ormeggio e disormeggio e a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del mare» si legge nel documento