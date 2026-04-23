Cor 11:08 Compagnie barracellari alla Conferenza regionale Si terrà lunedì 27 aprile, alle ore 16, nella sede dell’ex Cisapi a Cagliari, la Conferenza regionale sull’organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari, convocata dall’Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica



CAGLIARI - Si terrà lunedì 27 aprile, alle ore 16, nella sede dell’ex Cisapi a Cagliari, la Conferenza regionale sull’organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari, convocata dall’Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica.



L’incontro sarà dedicato alla verifica dello stato di attuazione della legge regionale n. 25 del 1988 e al confronto su attività, coordinamento e strumenti normativi delle compagnie barracellari, presidio storico di tutela del territorio e sicurezza delle comunità locali.



Alla conferenza, alla presenza della Presidenza della Regione, sono stati invitati i Prefetti della Sardegna, gli Assessorati competenti, la Protezione civile, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ANCI, UPI e UNCEM Sardegna, sindaci e comandanti delle compagnie barracellari. La Conferenza rappresenta un primo passaggio nel percorso di aggiornamento del quadro organizzativo e normativo del comparto, in un’ottica di collaborazione istituzionale e coinvolgimento diretto degli enti locali.