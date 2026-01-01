Cor 12:42 Chiude ad Alghero il talent show Lettone La giovane Marite vince la competizione culinaria che ha attraversato la Sardegna in otto tappe: in onda dal 2 settembre su TV3, l’equivalente di Canale 5 del paese baltico, in prima serata ogni martedì



ALGHERO - Si è conclusa ad Alghero, nella splendida cornice della struttura ricettiva di lusso Dimora Sella, l'avventura sarda di Sardīnijas Brivdienas, il fortunato programma televisivo lettone che per settimane ha portato le telecamere e il suo pubblico alla scoperta dell'isola e della sua cucina tradizionale e che andrà in onda dal 2 settembre su TV3, l’equivalente di Canale 5 del paese baltico, in prima serata ogni martedì. Il format, unico nel suo genere, fonde la competizione culinaria in stile MasterChef con lo spirito avventuroso del PechinoExpress: i partecipanti — appassionati di cucina, non professionisti — hanno dovuto misurarsi con le specialità della tradizione gastronomica sarda, dalla cordula alle seadas, dai malloreddus fino alla copatza de peix, il piatto simbolo della cucina algherese che ha chiuso degnamente la finale.



Ad ospitare l'ultima puntata è stata Dimora Sella, grazie alla generosa accoglienza della titolare Monica Sella, che ha messo a disposizione della produzione la bellezza e l'eleganza della sua struttura. Il percorso verso la finale ha toccato alcune delle località più suggestive e autentiche della Sardegna: Ardara, Orroli, Casteldoria, S’Archittu, Pompu e Mandas sono state le tappe che, una dopo l'altra, hanno visto l'eliminazione dei concorrenti, fino a lasciare in gara le due finaliste, Marite e Inese. A decretare la vincitrice è stata una giuria composta interamente da commissari sardi, che ha assegnato il titolo alla giovane Inese. A rendere possibile questa insolita avventura televisiva nell'isola è stato uno dei conduttori del programma, Roberto Meloni, originario proprio di Ardara.



Da oltre vent'anni volto noto dello spettacolo in Lettonia, Meloni è diventato una star nel paese baltico dopo aver partecipato al talent show Talantu Fabrika: cantante di successo, ha rappresentato la Lettonia all'Eurovision Song Contest per ben due volte, per poi affermarsi come conduttore televisivo di punta. È stato lui a voler riportare le telecamere lettoni nella sua terra d'origine, costruendo un ponte culturale e gastronomico tra la Sardegna e il pubblico baltico. Insieme a lui, ha condotto le varie puntate dello show Elita Patmalniece, affermata ed eccentrica pittrice lettone, da alcuni definita la “Frida Kahlo” del nord Europa. Sardīnijas Brivdienas si conferma così un progetto di grande valore per la promozione della Sardegna all'estero: un racconto autentico del territorio, dei sapori e dell'ospitalità dell'isola, portato a migliaia di telespettatori lettoni attraverso il linguaggio universale del cibo e del viaggio.