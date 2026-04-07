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S.A. 19:31
Lido shock dopo Pasquetta: rifiuti e critiche
La dura reazione di Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente sulle condizioni della spiaggia del Lido dopo i festeggiamenti di Pasquetta, documentate e segnalate dai cittadini. Convocata una commissione urgente per affrontare le criticità legate all’ordine pubblico e all’igiene urbana in vista dell´imminente stagione estiva
Lido <i>shock</i> dopo Pasquetta: rifiuti e critiche

ALGHERO - «In qualità di Presidente della Commissione Consiliare Ambiente e Igiene Urbana, e dopo aver fatto un sopralluogo esprimo la più ferma e decisa condanna per quanto accaduto all’indomani delle festività di Pasquetta lungo il tratto del litorale della spiaggia del Lido. Le immagini e le segnalazioni pervenute dai cittadini restituiscono uno scenario indecoroso e inaccettabile: spiaggia deturpate da rifiuti, sporcizia diffusa e presenza di liquidi organici che hanno messo a dura prova il decoro, l’igiene e la vivibilità di un bene comune che appartiene a tutta la comunità. Una situazione che non può più essere tollerata». Così Christian Mulas sulle condizioni della spiaggia del Lido dopo i festeggiamenti di lunedì.

Mulas ha convocato con urgenza per la prossima settimana «una Commissione congiunta, in accordo con l'amministrazione e il Comandante della Polizia Municipale, al fine di affrontare in maniera concreta e coordinata le criticità legate all’ordine pubblico e all’igiene urbana. Le numerose segnalazioni già pervenute all’Amministrazione e alla Commissione Ambiente richiedono una riflessione seria e immediata, soprattutto in vista dell’imminente avvio della stagione estiva.
È indispensabile richiamare tutti a un forte senso di responsabilità: dagli operatori economici e turistici, che devono contribuire attivamente al rispetto delle regole, fino ai cittadini e agli avventori dei locali, ai quali è richiesto un comportamento improntato alla civiltà e al rispetto degli spazi pubblici».

«Una città turistica come Alghero merita rispetto. Lo meritano i residenti, lo meritano i cittadini, lo merita il territorio. Ben vengano manifestazioni, eventi e momenti di aggregazione, ma solo se svolti nel pieno rispetto delle norme e del vivere civile. La pazienza è finita - conclude Christian Mulas presidente della Commissione Consiliare Ambiente -. Di fronte a episodi di maleducazione e totale mancanza di rispetto, verranno adottate tutte le necessarie e opportune valutazioni, anche in termini di misure dure, più restrittive e controlli più incisivi».
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