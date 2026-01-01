S.A. 11:36 Ex Merenderia: verso nuovo bando e gestione Il Consiglio Comunale unanime nel voto all’ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia per pervenire alla gestione del Parco Gianmarco Manca e la struttura all´interno. Necessario trovare anche una nuova sede per la Protezione Civile



ALGHERO – «L’approvazione unanime in Consiglio Comunale dell’ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia per pervenire alla gestione del Parco Gianmarco Manca tramite una gara ad evidenza pubblica fa onore all’Aula e rappresenta il miglior tributo alla memoria di Gianmarco Manca e a ciò che la sua figura simboleggia per la nostra comunità». Così il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero commenta il via libera all’ordine del giorno per il rilancio del Parco Gianmarco Manca, nella zona nord della città.



«È un primo passo importante – dichiara Pino Cardi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – perché dimostra l’importanza del tema portato in aula dal nostro capogruppo Alessandro Cocco. Ora l’Amministrazione ha il compito di passare dagli indirizzi agli atti: bisogna scrivere un bando che restituisca all’ex “merenderia” la sua natura di attività economica e commerciale, garantendo che sia sostenibile, capace di offrire servizi e contribuire alla cura del parco».



Per Fratelli d’Italia «il privato che deciderà di investire nel recupero della struttura e di partecipare alle spese di manutenzione dell’area deve essere messo nelle condizioni di operare e adeguatamente premiato. Allo stesso tempo, deve essere garantito un principio fondamentale: il campo sportivo deve restare aperto, libero e fruibile per tutti i giovani atleti». FdI richiama anche il tema della protezione civile: «È necessario individuare una sede definitiva e idonea per la Protezione Civile AIB e per i suoi mezzi. Parliamo di circa 40 operatori impegnati nella lotta agli incendi, che in questi anni hanno contribuito alla cura dell’area con risorse proprie e che meritano una base operativa adeguata».



Il ragionamento, per Fratelli d’Italia, deve allargarsi all’intero sistema del verde urbano: «Dopo il Parco Gianmarco Manca, occorre intervenire anche su Tarragona, Caragol e Martin Luther King Jr. Alghero ha bisogno di parchi vivi, sicuri, frequentati e dotati di servizi». «Il Consiglio ha tracciato una rotta chiara – conclude il coordinamento cittadino –. Ora l’Assessorato si dia subito una mossa e pubblichi il bando, senza i ritardi a cui purtroppo questa amministrazione ci ha abituati».