S.A. 16:59 Ale&Franz: due date in Sardegna a febbraio Il duo comico tra i più amati della scena italiana, porta in teatro un lavoro originale che attraversa trent’anni di carriera mescolando i loro personaggi più iconici e surreali a nuovi ospiti. Appuntamenti a Sassari e Cagliari



SASSARI - L'1 e il 2 febbraio i teatri sardi di Cagliari e Sassari ospitano “CAPITOL’HO”, il nuovo spettacolo di Ale&Franz scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, con la regia di Alberto Ferrari, inserito nella rassegna Frequenze promossa da ARC Suoni Diversi con Shining Production e Roble Factory. Ale&Franz, duo comico tra i più amati della scena italiana, portano in teatro un lavoro originale che attraversa trent’anni di carriera mescolando i loro personaggi più iconici e surreali a nuovi ospiti pronti a entrare nel loro universo con l’ironia che li contraddistingue. “CAPITOL’HO” è uno spettacolo che confonde le carte, rilancia e raddoppia, segnando l’inizio di una nuova fase artistica in cui memoria, invenzione e gioco teatrale si intrecciano in un equilibrio imprevedibile. Un ennesimo “capitol’ho” della loro storia, come lo definiscono gli stessi autori, in cui l’unica costante sarà il pubblico a scoprirla, accompagnato da un ritmo comico che alterna leggerezza, assurdo e complicità scenica. Lo spettacolo, una produzione Dada e Infinito di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini in collaborazione con Argot Produzioni, si inserisce nel percorso di Frequenze, progetto culturale che unisce psicologia, divulgazione scientifica, prosa, comicità e musica con l’obiettivo di costruire un polo culturale innovativo in Sardegna, capace di connettere comunità, linguaggi e identità diverse in un’unica rete regionale.