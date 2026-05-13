S.A. 10:00 Chiusi i Parchi Manno e Tarragona: proteste La recente decisione dell´Amministrazione algherese di chiudere i cancelli al Manno e al Tarragona per lavori, non è esente da polemiche e critiche tra i cittadini che avrebbero sperato l´alternanza tra i due cantieri



ALGHERO - Due parchi chiusi ad Alghero nello stesso periodo ed entrambi in centro. La recente decisione dell'Amministrazione comunale di chiudere i cancelli al Manno e al Tarragona per lavori non è esente da polemiche e critiche tra i cittadini che avrebbero sperato l'alternanza tra i due cantieri. Lo spazio verde di via Vittorio Emanuele è inaccessibile già da settimane per la realizzazione di alcuni interventi, ritardati da qualche problema che sarebbe emerso nella pavimentazione. Da qualche giorno ha chiuso i cancelli anche il Parco Tarragona e un residente si sfoga sui social: «io sono sempre per il fare ma non si poteva invece di chiudere del tutto entrambi, chiudere la metà e nell'altra fare i lavori? Dove portano i bambini in questo tempo i cittadini?».