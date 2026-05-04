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S.A. 12:55
Luca Pappagallo e Giovanni Fancello a Putifigari
Protagonista della serata sarà Luca Pappagallo che incontrerà il pubblico per un incontro dedicato al suo libro “La magia dei sapori di casa”. A dialogare con l´autore ci sarà lo storico della cucina Giovanni Fancello. Appuntamento martedì 12 maggio
Luca Pappagallo e Giovanni Fancello a Putifigari

ALGHERO - Martedì 12 maggio, alle 19,00, serata dedicata ai saperi e sapori della cucina italiana nel sotto palestra del Comune di Putifigari con la rassegna Llibres Llibres. Protagonista della serata sarà Luca Pappagallo che incontrerà il pubblico per un incontro dedicato al suo libro “La magia dei sapori di casa”. A dialogare con l'autore ci sarà lo storico della cucina Giovanni Fancello. L'appuntamento sarà impreziosito da una piccola sorpresa allestita dalla Pro Loco di Putifigari. Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e amati del web. Anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent'anni, non si considera uno che, bensì un «cuciniere curioso». È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con Casa Pappagallo, il canale YouTube/Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower.

Da qui Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall'immancabile godurioso assaggio finale. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, Benvenuti a Casa Pappagallo, seguito da Tutti i sapori di Casa Pappagallo (2022), La cucina per tutti di Casa Pappagallo (2023), La nostra cucina di casa (2024), tutti editi da Vallardi. Llibres Llibres è il titolo della rassegna di incontri che anticipa il festival Dall’altra parte del mare, ideato e organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione dalla Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dalla Regione Sardegna dalle amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e dalla Fondazione Alghero.



Nella foto: Luca Pappagallo
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