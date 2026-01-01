Cor 17:11 Maggio nelle biblioteche di Sassari Le biblioteche comunali di Sassari offrono per maggio un calendario ricco e variegato, pensato per lettori di ogni età, dai 3 anni in su, che inizia il 7 maggio e accompagna fino a fine mese. Tutti gli eventi sono gratuiti



SASSARI - Tutti gli eventi sono gratuiti, ma per il workshop e i laboratori per bambini è necessario prenotarsi. Gli appuntamenti si inseriscono nell'ambito del Maggio dei Libri, la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura a cui il Comune di Sassari aderisce da diversi anni, nata con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.



L'edizione 2026 si ispira al Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi: come ogni elemento del creato è fratello e sorella, così i libri sono creature vive che ci accompagnano in ogni fase della vita, insegnandoci a riconoscere e valorizzare ciò che abbiamo, a vivere in armonia con gli altri e con la terra che ci ospita. Come gli animali e le piante, anche i libri respirano e parlano: ciascuno porta un messaggio, un insegnamento, un canto che attende di essere accolto. In questo spirito, incontri letterari, presentazioni di libri, workshop per insegnanti e attività per i più piccoli animano un programma che conferma la biblioteca come spazio vivo e aperto alla città.



Giovedì 7 maggio alle 16, inaugura un nuovo ciclo di incontri sulla storia della letteratura sassarese, nato dalla collaborazione con l'istituto Camillo Bellieni. Antonello Bazzu e Mario L. Marras saranno le voci di un viaggio che attraversa secoli di cultura cittadina, dalle origini fino ai primi del Novecento.

Il 12 maggio la biblioteca si trasforma in uno spazio di gioco e riflessione. Dalle 16 è in programma il workshop “Il Mentore smarrito: riscoprire il senso dell'insegnare attraverso il Viaggio dell'Eroe”, condotto da Giampaolo Runello e rivolto agli insegnanti: un percorso che unisce coaching umanistico, modello junghiano e gioco di ruolo narrativo. Alle 16:45, per i bambini dai 6 ai 10 anni, si svolgerà un divertente gioco a squadre ispirato a Il corvo parlante de La Settimana Enigmistica.



Il 13 maggio la biblioteca di Li Punti organizza una caccia al tesoro ispirata alle avventure di Rosicchio, il personaggio creato da Emma Yarlet, pensata per i bambini dai 3 ai 5 anni.

Il 14 maggio si sdoppia tra letteratura sarda e iniziative per i piccoli: alle 16 si terrà un incontro su Gian Paolo Bazzoni e lo standard ortografico con Eugenio Cossu (nella foto), Riccardo Mura e Mario L. Marras, in collaborazione con l'istituto Camillo Bellieni, mentre la biblioteca di Caniga ospiterà una nuova caccia al tesoro con Rosicchio per i bambini dai 3 ai 5 anni.



Il 21 maggio, dalle 16, l’ultimo incontro con l'istituto Bellieni, questa volta dedicato allo sviluppo della letteratura contemporanea e alle traduzioni in sassarese. A seguire, alle 18, sarà presentato il romanzo d'esordio di Andrea Serra, “Fernando o della melanconia dell'irreversibile”, con Giampaolo Cassitta: una storia ambientata a Carbonia, tra disoccupazione e memoria, che affronta con ambizione filosofica il tema dell'irreversibilità del tempo e dell'esistenza. Chiude il mese il 28 maggio con un omaggio alla grande illustratrice sarda Edina Altara: alle 17 sarà presentato il catalogo “Mi batte il cuore. Cercando tracce di Lei”, con Alessandro Ponzeletti, Federico Spano, Giovanni Sanna e Giorgio Auneddu Mossa, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari.