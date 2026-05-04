S.A. 12:03 Due autrici internazionali sbarcano ad Alghero Due grandi autrici, due sguardi sul mondo e sulle genealogie della memoria: Joanna Bator e Nadeesha Uyangoda ospiti al festival letterario Dall’Altra Parte del Mare. Ad Alghero il 20 e 26 giugno si intrecciano storie di identità, radici e trasformazioni tra Europa e Asia



ALGHERO - Ci sono libri che attraversano i confini geografici e altri che attraversano quelli interiori. Romanzi che interrogano le origini, i legami familiari, le assenze e ciò che continua a vivere dentro le persone anche quando tutto sembra distante. È lungo questa traiettoria che il festival letterario Dall’Altra Parte del Mare costruisce una parte significativa del suo programma, accogliendo ad Alghero due tra le più autorevoli e riconoscibili voci della narrativa contemporanea internazionale: Joanna Bator e Nadeesha Uyangoda.Torna così ad Alghero il festival letterario Dall’altra parte del mare - dal 25 al 28 giugno 2026, immaginato e curato dall’Associazione Itinerandia - 4 giornate per tracciare le “mappe per il futuro” (tema dell’edizione 2026) grazie proprio ai libri, strumenti per orientarsi nei tempi (mai così) complessi che attraversiamo. Non semplici racconti quindi, ma chiavi di lettura utili a costruire visioni prospettiche.



La notte dei lettori, il viaggio prende forma nella dimensione condivisa della lettura: Nadeesha Uyangoda, scrittrice tra le voci più rilevanti del dibattito contemporaneo, dialogherà con Paola Cadeddu e con le lettrici e i lettori del gruppo Roxane (20 giugno) per presentare Acqua sporca, pubblicato da Einaudi. Un romanzo che attraversa Sri Lanka e Italia, passato e presente, mettendo al centro una famiglia frammentata da migrazioni, povertà, desideri incompiuti e identità sospese. Dopo trent’anni trascorsi in Italia, Neela sceglie di tornare in Sri Lanka. Una decisione che muove correnti profonde dentro la sua famiglia, facendo riemergere inquietudini antiche, ferite mai risolte e tensioni che attraversano le generazioni. Intorno a lei si muovono le vite della sorella Himali, del marito emigrato e scomparso, della più giovane Pavitra e di Ayesha, figlia di Neela, bloccata a Milano in una precarietà esistenziale ed economica che sembra non lasciare appigli. Con una scrittura intensa e stratificata, Uyangoda costruisce un romanzo che parla di appartenenza, diaspora e disillusione, ma anche della possibilità di riconoscersi dentro storie spezzate.



Il 26 giugno sarà invece Joanna Bator, tra le più straordinarie, autorevoli e premiate voci della letteratura europea contemporanea, a presentare L’ora del lupo. Un viaggio dentro le genealogie familiari, la memoria e le ferite che resistono nel tempo. Al centro del romanzo, una linea femminile che attraversa il Novecento e arriva al presente. Donne segnate da assenza e abbandono, da una rabbia che si tramanda come un’eredità invisibile. Tutto comincia nella Slesia del 1938, origine che continua a produrre conseguenze sulle vite successive. Kalina, ultima erede di questa storia, tenta di ricomporre ciò che è rimasto sospeso raccontando quello che non è stato detto e restituendo forma a una memoria frammentata. Con una scrittura capace di tenere insieme intimità e visione, ironia e inquietudine, Joanna Bator costruisce un romanzo che è insieme epopea familiare e indagine sul presente. In un mondo in cui gli uomini scompaiono - per scelta, fuga o incapacità - sono le donne a tentare di riscrivere il proprio destino. L’ora del lupo diventa così un gesto di ricomposizione e libertà, un modo per attraversare il passato senza restarne prigionieri.



Dall'altra parte del mare (direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona) è ideato e realizzato dall'Associazione Itinerandia in collaborazione con Cyrano Libri Vino e Svago, con il patrocinio e il sostegno di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Camera di Commercio di Sassari. Illustrazione Toni Demuro. Ancora una volta il mare non è distanza. È profondità. Uno spazio di navigazione da attraversare, di memoria e trasformazione che Dall’Altra Parte del Mare continua a esplorare grazie alle voci della letteratura contemporanea internazionale.