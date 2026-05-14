S.A. 20:51 Un’Isola in Rete: Giulio Zambon a Sassari Sabato 16 maggio l’autore dialogherà con Federico Piras presso la Libreria Koinè, in un nuovo appuntamento del festival letterario e culturale



SASSARI - Nuova tappa per il Festival Internazionale del Libro e della Lettura “Un’Isola in Rete”. Sabato 16 maggio, alle ore 18, l’autore Giulio Zambon presenterà il suo nuovo libro Le parole affilate, pubblicato da Piemme. L’appuntamento si terrà presso la Libreria Koinè di Sassari, in via Roma 137.

Nel corso della serata, lo scrittore dialogherà con Federico Piras in un incontro gratuito e aperto al pubblico, approfondendo la genesi e i temi principali del volume. Al termine della presentazione sarà previsto anche un momento di confronto diretto con i lettori. L’incontro si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali promossi dal festival “Un’Isola in Rete”, giunto alla sua XVI edizione e confermatosi negli anni come uno dei principali appuntamenti culturali del territorio.



Nella foto: Giulio Zambon