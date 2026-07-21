Cor 11:42 Girl Surf Power, semaforo giallo Le previsioni del mare sembrano aprire la “finestra giusta” per lo start della manifestazione: iscrizioni chiuse con un record da 33 partecipanti, attesa per il via e un programma che trasformerà la baia in un grande festival dedicato al surf femminile



SASSARI - Si accende il semaforo giallo: il mare dà il primo segnale. Il conto alla rovescia può iniziare. Le ultime previsioni meteo-marine indicano l’arrivo di una mareggiata nella baia di Porto Ferro e la Bonga Surf School accende ufficialmente il semaforo giallo per il Girl Surf Power 2026. Se l’evoluzione delle condizioni continuerà a essere favorevole a stretto giro di posta prenderà il via la due giorni con tutte le attività collaterali, mentre la seconda giornata sarà dedicata alla storica Expression Session e al contest non competitivo in acqua. Il monitoraggio del mare proseguirà fino alle prossime ore: la conferma definitiva arriverà solo quando saranno garantite onde di qualità e le migliori condizioni di sicurezza per tutte le partecipanti. Gli occhi restano puntati sull’orizzonte, il verde potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Record di partecipazione: 33 surfiste attese a Porto Ferro. L’attesa cresce anche grazie ai numeri. Le iscrizioni sono ufficialmente chiuse con un record di 33 partecipanti, il dato più alto raggiunto dal Girl Surf Power nelle sue nove edizioni. Tra i nomi spicca quello di Stella Papetti, campionessa del mondo ISA Adaptive Surf 2025, che sarà presente compatibilmente con i suoi impegni agonistici e l’accensione del semaforo, mentre la più giovane iscritta è Anna Daga (2019) a conferma di un evento capace di coinvolgere generazioni diverse accomunate dalla stessa passione per il mare.



Più di una gara: un’esperienza che mette al centro il surf. Il Girl Surf Power continua a distinguersi per una filosofia precisa. Più che una competizione, è un’occasione per vivere il surf femminile nella sua forma più autentica, dove contano stile, interpretazione dell’onda, condivisione e spirito di comunità. Una giuria qualificata accompagnerà il contest, chiamata a valorizzare espressività e attitudine più che il semplice risultato sportivo. Restano confermate le categorie Junior, Softop e Funboard & Longboard, con la partecipazione di surfiste provenienti dalla Sardegna e dalla penisola. Per la prima volta due giornate di festival. La principale novità del 2026 è l’evoluzione del format. Per la prima volta il Girl Surf Power si svilupperà nell’arco di due giornate, trasformando Porto Ferro in un laboratorio a cielo aperto dedicato al mare. Accanto alle attività in acqua troveranno spazio arte, inclusione sociale, sostenibilità, benessere, incontri e momenti di condivisione, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più rappresentativi del surf femminile italiano.



L’Expression Session Vintage celebra l’anima più iconica del surf. Tra gli appuntamenti più attesi torna l’Expression Session Vintage, il contest ispirato alla cultura surf degli anni Sessanta e Settanta. Una heat unica di trenta minuti, partecipazione gratuita e soltanto dieci posti disponibili per entrare in acqua con tavole retrò e look vintage, lasciando parlare stile, personalità e interpretazione dell’onda. Per accompagnare le partecipanti nell’atmosfera dell’evento sarà presente Roberta di TAM Tiny Amazing Market con il progetto Radici Vintage, che metterà a disposizione una selezione di costumi d’epoca a noleggio. Chi possiede già il suo outfit potrà invece sfoggiarlo direttamente durante la sessione. L’Expression Session è aperto anche alle surfiste già iscritte al contest del giorno successivo. Le iscrizioni sono ancora disponibili tramite messaggio diretto oppure WhatsApp al 351 9457142, fino all’esaurimento dei dieci posti.



Arte, inclusione e mare protagonisti. Il programma comprenderà anche un market dedicato ad artigiane, creative e autoproduzioni, attività di Surf Therapy, iniziative dedicate al benessere attraverso il mare e la partecipazione di associazioni impegnate nel sociale e nell’inclusione. Tra gli ospiti anche l’artista Vincenzo Ganadu, protagonista di una performance di live art dedicata al rapporto tra oceano, sostenibilità e recupero creativo. L’artista prenderà parte anche alla pulizia della spiaggia, trasformando parte dei materiali raccolti in un’opera capace di raccontare il valore della tutela ambientale. Un simbolo del surf femminile. Nato come semplice giornata da condividere tra ragazze unite dalla passione per il mare, il Girl Surf Power è cresciuto fino a diventare uno degli eventi più riconoscibili del surf femminile italiano. Con il sostegno di Sundek, storico marchio internazionale legato alla surf culture, la manifestazione conferma la propria identità: due giorni in cui sport, creatività, inclusione e amore per il mare si incontrano nella cornice della baia di Porto Ferro, trasformando ogni onda in un’occasione di condivisione.