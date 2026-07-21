Cor 13:11

Aquafantasy, tenta di lanciarsi dal tetto

Donna disperata salvata da un carabiniere fuori servizio dopo un’ora di trattativa: Solo il sangue freddo e la professionalità di un carabiniere libero dal servizio hanno evitato che la vicenda si trasformasse in tragedia

TRINITÀ D’AGULTU – Attimi di grande tensione nel pomeriggio del 14 luglio all’interno del parco acquatico Aquafantasy, in località Isola Rossa, dove una giovane donna ha minacciato di togliersi la vita salendo sul tetto di una villetta della struttura. Solo il sangue freddo e la professionalità di un carabiniere libero dal servizio hanno evitato che la vicenda si trasformasse in tragedia.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe raggiunto il tetto dell’edificio, a circa sei metri di altezza, manifestando l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Alla base del gesto vi sarebbero motivazioni riconducibili al trasferimento in una sistemazione che non riteneva gradita. A dare immediatamente l’allarme è stato il personale del parco, che ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112.





Proprio in quel momento, all’interno dell’Aquafantasy, si trovava con la propria famiglia un maresciallo del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano. Il sottufficiale, che ricopre anche il ruolo di negoziatore di primo livello dell’Arma per la provincia di Oristano, ha compreso subito la gravità della situazione e ha deciso di intervenire. Raggiunta la giovane sul tetto, il militare ha avviato una lunga e delicata trattativa, facendo ricorso alle tecniche di negoziazione apprese durante la propria formazione. Nonostante le difficoltà dovute alle barriere linguistiche, è riuscito a instaurare un rapporto di fiducia con la donna, rassicurandola e contenendone il forte stato di agitazione.



