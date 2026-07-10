S.A. 9:12 Restyling digitale per Palmavera e Anghelu Ruju Prenotazione e acquisto dei biglietti online, esperienze personalizzate e un’identità digitale rinnovata per rendere la cultura più accessibile, moderna e vicina ai viaggiatori di tutto il mondo



ALGHERO - Un tuffo nel passato con un click": i siti archeologici di Palmavera e Anghelu Ruju abbracciano il futuro digitale. Dopo il successo della prima Borsa internazionale del Turismo UNESCO in Sardegna, che ha visto i siti archeologici tra i grandi protagonisti, la Cooperativa S.I.L.T. di Alghero rilancia con un progetto che unisce tradizione e innovazione: il restyling digitale dei portali del Complesso Nuragico di Palmavera e del sito UNESCO Anghelu Ruju. Prenotazione e acquisto dei biglietti online, esperienze personalizzate e un’identità digitale rinnovata per rendere la cultura più accessibile, moderna e vicina ai viaggiatori di tutto il mondo.



«La riflessione emersa dalla kermesse internazionale è chiara: il passato può e deve essere raccontato con gli strumenti del presente». È partendo da questa consapevolezza che la Cooperativa S.I.L.T., da decenni impegnata con professionalità e passione nella gestione e valorizzazione dei gioielli culturali del territorio algherese, ha scelto di guardare al futuro. I nuovi siti web non sono più semplici vetrine informative, ma piattaforme dinamiche, intuitive e facilmente navigabili, pensate per rispondere alle esigenze di un turismo sempre più digitale, consapevole e sostenibile. «Con questo progetto – dichiara la Presidente della Cooperativa S.I.L.T., Giovanna Tanda – abbiamo voluto che i due siti culturali parlassero il linguaggio dei visitatori di oggi: semplici, veloci e intuitivi, per rendere l’organizzazione delle visite facile e immediata, lasciando poi spazio all’emozione dell’esperienza dal vivo. È il nostro modo per rendere la cultura sempre più accessibile e vicina a tutti».



Il progetto, curato nella progettazione dalla dott.ssa Nadia De Santis, ha visto la realizzazione tecnica affidata alla Ladyok Ltd di Manchester, società di consolidata esperienza internazionale, che ha messo a disposizione il proprio know-how per garantire standard qualitativi elevati. Un importante contributo è giunto anche dal Voucher 4.0 della Camera di Commercio di Sassari, strumento a sostegno dell’innovazione, che ha permesso alla Cooperativa di investire concretamente nella digitalizzazione dei servizi culturali. La S.I.L.T. si dichiara «orgogliosa di essere stata tra i beneficiari di questa misura, che conferma l’attenzione del territorio verso un turismo culturale all’avanguardia. Ma l’innovazione digitale si inserisce in una rete sinergica più ampia, che coinvolge l’Università di Sassari, l’Associazione Turistica Welcome to Alghero, e le realtà dell’enoturismo come Wine App e Sardegna Wine Food». «Perché il vino è cultura, identità, territorio e innovazione: un valore che si sposa perfettamente con la narrazione archeologica. Il fascino millenario del Nuraghe Palmavera e dell’antica necropoli di Anghelu Ruju non è mai stato così vicino. I nuovi portali permettono di esplorarne virtualmente i segreti comodamente da casa, ma la vera magia – come sottolineato anche durante la Borsa del Turismo UNESCO – si vive sul posto. La visita si trasforma in un’esperienza unica, che si conclude con un calice di vino e un aperitivo nuragico, in un connubio perfetto tra archeologia, paesaggio e tradizione enogastronomica» conclude la nota.