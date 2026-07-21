Cor 9:25 Parco Manno, tragedia sfiorata L’improvviso crollo ad Alghero di un grosso ramo di quercia sul prato dove pochi minuti prima giocava una mamma con la sua bambina. Sempre più urgente un intervento professionale per salvare il patrimonio arboreo del Parco Manno





Un grosso ramo di quercia si è improvvisamente spezzato precipitando sul prato, dove poco prima giocavano indisturbate una mamma con la sua figlia. La pianta, ubicata a pochi passi dai tavolini del bar presente nel parco, evidentemente non godeva di buona salute per determinare un simile crollo in totale assenza di agenti atmosferici esterni.

L’incidente richiama all’attenzione l’amministrazione comunale sugli interventi realizzati negli anni. A lcune grandi querce, infatti, purtroppo parrebbero già condannate ed in grave sofferenza a causa dei discutibili interventi di potatura realizzati sulle chiome, evidenziando un decadimento progressivo difficilmente recuperabile negli anni. ALGHERO - Poteva essere una vera tragedia, soltanto il fato ha evitato il peggio. Quanto accaduto ieri mattina (lunedì) nel Parco Manno, i giardini pubblici ubicati nel centro di Alghero, a due passi dal porto turistico e dal quartiere storico della città, avrebbe potuto avere un epilogo ben più grave.