Matteo Sanna 12:44

Il Verismo ottocentesco al Forte della Maddalena

Secondo appuntamento ad Alghero per “I Pagliacci” di Leoncavallo





Durante lo svolgersi dell’opera Canio, progetta di vendicare il suo tradimento e di metterlo in atto proprio nel bel mezzo delle scene. Con quest’opera, Leoncavallo, racconta il vero facendolo mascherare nella finzione della recitazione, ma che poi rompe improvvisamente nella pura e cruda realtà della vita di tutti noi, ricordando a noi stessi che dietro la finzione scenica spesso, si nascondono passioni autentiche. L’evento, come già accennato all’inizio, è stato il secondo allestimento dell’opera nel contesto dell’ "Alghero Festival Forte della Maddalena", promosso e organizzato dall’Ente de Carolis, con il suo stesso coro, orchestra e coro di voci bianche.

ALGHERO – Nella giornata di domenica 19 luglio, alle ore 22:00, le rovine del Forte della Maddalena si sono prestate a fare da cornice, per la seconda volta, per l’ allestimento dell’opera lirica " Pagliacci " di Ruggero Leoncavallo. Celebre dramma in due atti ambinetato nei pressi di un paese della Calabria dell’ottocento, Montalto. L’opera racconta di una tresca amorosa nata all’interno di una compagnia teatrale durante i preparativi di una commedia: i due innamorati, sono Nedda, teatrante della compagnia, e Silvio, un giovane contadino del paese. La tresca viene così scoperta nel tempo dal capocomico della compagnia Canio, marito di Nedda. Nel secondo atto, viene infatti messa in scena una storia improvvisata dagli attori, che rispecchia in modo analogo la tormentata storia d’amore di Nedda e Silvio.