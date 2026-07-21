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Cor 11:45
FdI: solidarietà ai Barracelli minacciati
Alessandro Cocco, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, interviene a sostegno del Corpo Barracellare di Alghero dopo le polemiche sulle sanzioni a Porticciolo e le successive minacce
<i>FdI</i>:<i> </i>solidarietà ai Barracelli minacciati

ALGHERO – «Esprimo, a nome di Fratelli d’Italia Alghero, piena solidarietà alla Compagnia Barracellare, al comandante Riccardo Paddeu e a tutti gli agenti destinatari in questi giorni di attacchi, offese e minacce che non possono trovare alcuna giustificazione». Alessandro Cocco, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, interviene a sostegno del Corpo Barracellare di Alghero. «I barracelli svolgono un servizio prezioso, difficile e mai scontato, in prima linea nella vigilanza del territorio, nella tutela ambientale, nella prevenzione degli incendi, nella protezione civile e nel supporto agli eventi e alle attività pubbliche della città. Colpire chi opera sul campo significa indebolire un presidio importante per la sicurezza della comunità».

Per Cocco «il dissenso verso norme, ordinanze o provvedimenti amministrativi deve sempre restare dentro il confronto civile e istituzionale. Chi ritiene sbagliata una scelta deve rivolgersi a chi quella scelta l’ha assunta, non scaricare rabbia o minacce su chi ha il compito di applicarla». «Proprio per questo l’Amministrazione comunale e gli enti competenti non possono lasciare soli gli operatori. Se alcune ordinanze, in particolare quelle relative al passaggio e alla sosta dei mezzi al servizio delle persone con disabilità, stanno generando dubbi o criticità applicative, è dovere della politica verificarle, chiarirle e, se necessario, correggerle».

«Da anni associazioni, cittadini e Consiglio comunale portano avanti un lavoro di sensibilizzazione sul tema della disabilità e dell’accessibilità. La tutela ambientale è fondamentale, ma deve sempre essere conciliata con i diritti delle persone più fragili, con regole comprensibili, praticabili e realmente applicabili». «Fratelli d’Italia è da sempre attenta alla concretezza delle norme: i regolamenti devono servire a risolvere i problemi, non a crearne di nuovi. Al comandante Paddeu e alla Compagnia Barracellare va il nostro ringraziamento. La critica politica è legittima, le minacce no. Su questo serve una condanna netta e unanime».
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