S.A. 16:44 Mercato costruzioni scende in Sardegna: -2% È il bilancio del mercato delle costruzioni in Sardegna relativo al 2025 elaborato dal Cna che certifica la chiusura dell’espansione post pandemia. Bene le opere pubbliche





Per quanto riguarda il Pnrr, aggiudicato quasi il 90% del valore in gara. Ma alle imprese sarde, su 5,1 miliardi di lavori, vanno solo 176 milioni (3%). Cresce comunque l’occupazione con 48.000 addetti (+3,9%). Ed è record storico. Le imprese, dal punto di vista numerico, reggono e un po’ crescono: 20.546 (+0,4%). Le previsioni per l’anno in corso e il 2027, prevedono al 31 dicembre, stabilizzazione debole con -0,4% produzione e -0,8 % sugli investimenti). Nel 2027 nuovo indebolimento: -2,1% la produzione e -2,9% gli investimenti.



«II 2025 chiude un ciclo straordinario - dichiarano Francesco Porcu e Mauro Zanda, rispettivamente segretario regionale Cna e presidente della Federazione Cna Costruzioni Sardegna - quello del post-pandemia, alimentato da incentivi fiscali eccezionali e dalla prima ondata del PNRR. Ora il mercato torna alla dipendenza dai fondamentali: la domanda privata, che stenta a ripartire autonomamente, e le opere pubbliche, che restano il principale motore ma anch’esse si avviano verso una fase di progressivo rallentamento. Il biennio 2026-2027 sarà decisivo. Senza una vera politica industriale regionale, che qualifichi l’offerta, favorisca l’aggregazione tra imprese, investa in formazione e capitale umano, e garantisca alle imprese sarde un accesso reale agli appalti pubblici - osservano ancora i vertici di Cna - il settore rischia di entrare in una fase strutturale di ridimensionamento, difficile da invertire». CAGLIARI - Meno 2% sul valore della produzione di 7,6 miliardi, in flessione anche gli investimenti del 2,8%. È il bilancio del mercato delle costruzioni in Sardegna relativo al 2025 elaborato dal Cna che certifica la chiusura dell’espansione post pandemia. Secondo i dati illustrati dall’organizzazione, dunque, si è esaurito l’effetto Superbonus ma tengono le opere pubbliche ancora in crescita (+12,0%). Il mercato immobiliare sorprende: fatturato +10%, compravendite 18.820 (+6,2%). In crescita i bandi dell opere pubbliche: +36,4% nel 2025, dopo il crollo del 2024 (-48,6%).