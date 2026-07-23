S.A. 18:17 Mercede nel girone B della A2 femminile La Mercede è stata inserita nel Girone B (sud), le squadre di Cagliari nel girone Nord (A). Il GM Francesco De Rosa fa il punto sulla situazione



ALGHERO - Nella giornata di mercoledì 22 luglio la LBF ha deliberato i gironi della serie A2 Femminile. La Mercede è stata inserita nel Girone B (sud), le squadre di Cagliari nel girone Nord (A). Il GM Francesco De Rosa fa il punto sulla situazione:«Sapevamo che quasi sicuramente ci avrebbero inserito nel giorno e diverso rispetto alle altre sarde, ma come sempre abbiamo accettato la decisione. Da un punto di vista logistico le trasferte in Sicilia non sono sicuramente semplici, ma quello che ora ci interessa è portare a termine la definizione del budget e della rosa. Abbiamo individuato qualche giocatrice e stiamo cercando di chiudere gli accordi, siamo indietro rispetto agli altri, ma non ci preoccupiamo, saremo pronti per il raduno».