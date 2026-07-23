S.A. 16:37

Tennistavolo Sassari: prime conferme nella A1 maschile

Tennistavolo Sassari: la A1 maschile conforma Puppo, Lorenzo e Cappuccio. Salutano Artemenko e Lakatos



Lasciano invece Sassari i due stranieri: il russo Nikita Artemenko e l’ungherese Tamas Lakatos. Questo il messaggio della società sassarese: "Non proseguiranno con noi nella prossima stagione, ma restano parte della storia di questa stagione regolare chiusa in vetta insieme alla Bagnolese. Nikita e Tamas sono arrivati a Sassari un anno fa e si sono messi subito a disposizione della squadra e dell’ambiente. A entrambi va il ringraziamento della società e dello staff per l’impegno e per come hanno indossato la nostra maglia. In bocca al lupo per il futuro, ragazzi. Qui in viale Cossiga la porta resta sempre aperta". Ora il Tennistavolo Sassari cerca di chiudere le trattative con alcuni giocatori per completare la squadra.



Nella foto: Andrea Puppo

SASSARI - Inizia a prendere forma la squadra che prenderà parte al campionato di A1 maschile. Il Tennistavolo Sassari parte da tre conferme. Per Andrea Puppo sarà la terza stagione consecutiva: è il veterano del gruppo, il giocatore rimasto della formazione che nel 2025 ha conquistato lo storico scudetto. Seconda stagione a Sassari per Marco Cappuccio e l’italoargentino Santiago Lorenzo. Una base solida per cercare di restare in alto: nella stagione passata la formazione allenata da Mario Santona ha chiuso in vetta nella stagione regolare e poi ha ceduto al Messina nella semifinale scudetto.