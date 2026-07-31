S.A. 18:55 Porto Palmas senza poseidonia, sarà rimessa a fine stagione Il Comune di Sassari ha potuto eseguire nella spiaggia di Porto Palmas un intervento di rimozione della poseidonia spiaggiata durante le mareggiate invernali che ha creato la classica banquette



SASSARI - Il Comune di Sassari ha potuto eseguire nella spiaggia di Porto Palmas un intervento di rimozione della poseidonia spiaggiata durante le mareggiate invernali che ha creato la classica banquette. Un’operazione resa possibile grazie a un’ordinanza sindacale con la quale è stato consentito l’intervento straordinario con cingolati in deroga alle direttive regionali.La poseidonia rimossa è stata stoccata nel retro spiaggia e sarà rimessa nell’arenile a fine stagione. Si tratta infatti di un elemento fondamentale per la salvaguardia dell’ecosistema: evita l’erosione della costa e protegge la sabbia dalle correnti.