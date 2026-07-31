S.A. 19:35 Flussi, sprechi e digitale: si cambia al Consorzio Bonifica Nurra 11,7 milioni di euro per il controllo da remoto dei flussi idrici irrigui. Nel Nord Sardegna si sperimenta una rivoluzione ad alta tecnologia



SASSARI - Da una mera distribuzione della risorsa irrigua si passa a un vero e proprio governo digitale dei flussi. Con conseguente lotta agli sprechi e all’abusivismo. È questo in poche parole l’obiettivo raggiunto con il nuovo progetto in corso di realizzazione del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna con un piano di investimenti pari a 11,7 milioni di euro. Un progetto che ha interessato tutti e tre i comprensori (Chilivani, Bassa Valle del Coghinas e Perfugas), ma che rappresenta a livello nazionale un vero e proprio esempio che assicura il controllo non solo dei flussi idrici ma anche del territorio e del suo utilizzo.



Due sono i finanziamenti di cui si avvale: uno ministeriale derivante dalla legge 178 del 2020, ossia la legge di Bilancio dello Stato che tramite la concessione di 8,5 milioni di euro permette l’intervento nel cuore della rete, attraverso la manutenzione straordinaria e il monitoraggio dei nodi e sezionamenti intermedi (i lavori sono in corso). Mentre 3,2 milioni sono arrivati dal Pnrr, misura M2C4 che permette invece di intervenire con un sistema di monitoraggio degli idranti, ossia il punti di consegna finali alle utenze e il telecontrollo (qua i lavori sono completati).



Una volta conclusa, la nuova infrastruttura di controllo capillare permetterà un monitoraggio costante non solo dei consumi, ma anche se ci saranno eventuali perdite, o peggio prelievi abusivi della risorsa. Attualmente i calcoli ci dicono che circa il 30% della risorsa non arriva alle utenze finali: di 1 milione di metri cubi immessi in rete, ne arrivano a destinazione 700mila metri cubi. Una percentuale importante sparisce nel percorso. La stima con il nuovo progetto è di un risparmio di circa 3,7 milioni di metri cubi d’acqua, pari al 16% del volume idrico immesso in rete. Accanto alla installazione di moderni sistemi di monitoraggio è stata eseguita anche la sostituzione di vecchie tratti di condotte interrate con sistemi che permettono il controllo in superficie, senza che gli operai debbano calarsi per effettuare le manovre di apertura, chiusura, semplice controllo.