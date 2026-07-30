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S.A. 16:27
Tennistavolo Sassari firma il pluricampione Badowski
Il polacco Badowski ha iniziato a giocare a 9 anni ed è diventato professionista nel 2013, due anni dopo ha vinto il bronzo agli Europei Giovanili di Bratislava
Tennistavolo Sassari firma il pluricampione Badowski

SASSARI - Secondo colpo sul mercato del Tennistavolo Sassari che rilancia le ambizioni per la A1 maschile: dopo l’ingaggio dell’argentino Horacio Cifuentes, ecco l’accordo con il polacco Marek Badowski, 29 anni, da otto stagioni al Bogoria Grodzisk Mazowiecki, salvo una piccola parentesi in Spagna nel 2024 col Real CajaSur Priego. Il polacco Badowski ha iniziato a giocare a 9 anni ed è diventato professionista nel 2013, due anni dopo ha vinto il bronzo agli Europei Giovanili di Bratislava.

Campione in carica nel singolare in Polonia (ha vinto il titolo anche nel 2017, 2018, 2019, 2022 e 2024) ha vinto anche due titoli nel doppio e due nel doppio misto. Ricca pure la bacheca che riguarda le vittorie coi club: 4 Superlighe polacche e una Superdivision spagnola, ma soprattutto ha trionfato due volte in Europe Cup e due in Champions, sempre con la maglia del Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Ha conquistato l’oro anche in doppio allo Slovenia Open e in singolo al Polish Open. Insomma, con Cifuentes e Badowski che si aggiungono ai confermati Puppo, Cappuccio e Lorenzo, il Tennistavolo Sassari è competitivo e attrezzato per un campionato 2026/27 che si preannuncia di livello ancora più alto.
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