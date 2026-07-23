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S.A. 12:52
Nascono le spiagge pet friendly a Stintino
Il provvedimento istituisce ufficialmente due ampie aree di spiaggia libera pet friendly, interamente dedicate all’accoglienza, alla permanenza e alla balneazione dei cani d’affezione nelle splendide località di Punta d’Elici e Pazzona
Nascono le spiagge <i>pet friendly</i> a Stintino

STINTINO – Un modello di civiltà, inclusione e valorizzazione del litorale. L’Amministrazione comunale di Stintino compie un passo fondamentale verso un turismo sempre più sostenibile e attento ai bisogni dei cittadini con l’entrata in vigore dell’Ordinanza Sindacale n. 76, firmata dalla Sindaca Rita Limbania Vallebella.

Il provvedimento istituisce ufficialmente due ampie aree di spiaggia libera pet friendly, interamente dedicate all’accoglienza, alla permanenza e alla balneazione dei cani d’affezione nelle splendide località di Punta d’Elici e Pazzona. L’iniziativa ha ottenuto il parere favorevole e il pieno plauso del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Sassari (Servizi Randagismo e Salute/Ambiente) e della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Porto Torres.

«Questa misura rappresenta il compimento di una promessa d’impegno civico presa con la nostra comunità - dichiara la Sindaca Rita Limbania Vallebella -. Rendere Stintino una città all’avanguardia significa saper offrire servizi capaci di tutelare il decoro delle nostre spiagge e, al contempo, di accogliere le famiglie e i visitatori che desiderano condividere le vacanze con i propri animali. È una scelta di civiltà, inclusività ed elevata attrattività turistica di cui andiamo fieri.»
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