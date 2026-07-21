Cor 19:19

Campo boe, incontro in Capitaneria

Il Comitato di Alghero "Stop Campo Boe" esprime soddisfazione per gli importanti risultati raggiunti in queste prime settimane di attività. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un confronto impossibile sta lasciando spazio a un dialogo costruttivo

ALGHERO - Si è svolto ieri (20 luglio), presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres, un importante e proficuo incontro tra una delegazione del Comitato "Stop Campo Boe" e i vertici dell’Autorità Marittima del Nord Ovest della Sardegna.

All’incontro hanno preso parte il Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres, Capitano di Fregata Mirko Orrù, il Capo del Circondario Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello Gianluca De Luca, il Capo Giansalvor Masala e una delegazione del Comitato.





L’incontro si inserisce nel percorso di confronto istituzionale che il Comitato sta portando avanti con tutti gli enti competenti e che, giorno dopo giorno, sta facendo maturare una sempre maggiore consapevolezza circa la necessità di una profonda e radicale rimodulazione dell’attuale sistema dei campi boe, affinché sia possibile garantire la massima fruibilità della rada di Alghero da parte dei diportisti, salvaguardando al tempo stesso il comparto della nautica, l’economia del territorio e la tutela dell’ambiente. Nel corso del confronto sono stati affrontati tutti gli aspetti più delicati e critici del progetto, con particolare attenzione ai profili connessi alla sicurezza della navigazione, alla gestione delle aree di ormeggio e alla necessità di individuare soluzioni equilibrate che consentano di contemperare gli interessi ambientali con quelli della libera fruizione del mare. Il Comitato desidera esprimere un sentito ringraziamento al Capitano di Fregata Mirko Orrù e al Tenente di Vascello Gianluca De Luca per la sensibilità istituzionale dimostrata e per la disponibilità al dialogo, qualità tutt’altro che scontate e particolarmente apprezzate.





Un ringraziamento viene rivolto anche al Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Gianluca D’Agostino, che ha dimostrato attenzione verso una tematica così rilevante per il territorio. Il Comitato "Stop Campo Boe" esprime soddisfazione per gli importanti risultati raggiunti in queste prime settimane di attività. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un confronto impossibile sta lasciando spazio a un dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini, nella comune consapevolezza che sia possibile costruire un modello capace di coniugare la massima fruibilità del mare, la tutela dell’ambiente e la sicurezza della navigazione. Il Comitato continuerà con determinazione il proprio percorso di confronto con tutte le istituzioni coinvolte, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e il contributo di tutti sia possibile arrivare a una soluzione condivisa e realmente sostenibile per il futuro della rada di Alghero.



