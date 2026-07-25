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Cor 10:27
La spiaggia di Bosa Marina è accessibile
Sono state installate passerelle accessibili, sedie JOB per la balneazione assistita, solarium dedicati e ulteriori attrezzature per abbattere le barriere e offrire a cittadini e visitatori la possibilità di godere del mare in condizioni di maggiore sicurezza e comfort
La spiaggia di Bosa Marina è accessibile

BOSA - Grazie al progetto disposto dalla Giunta comunale, finanziato tramite un bando della Regione Sardegna rivolto ai Comuni costieri, per la fruizione dei litorali, la spiaggia è stata dotata di attrezzature che la rendono fruibile a tutti.
Sono state installate passerelle accessibili, sedie JOB per la balneazione assistita, solarium dedicati e ulteriori attrezzature per abbattere le barriere e offrire a cittadini e visitatori la possibilità di godere del mare in condizioni di maggiore sicurezza e comfort. Un risultato concreto che rende la spiaggia di Bosa Marina più accogliente e vicina alle esigenze di tutte le persone, perché il mare deve essere un bene davvero a disposizione di tutti.
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