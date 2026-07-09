S.A. 19:09 Danni ciclone Harry: via alle domande Dal 10 luglio 2026 la procedura sul portale AGEA/SIAN, per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative ai danni subìti dalle strutture aziendali agricole



CAGLIARI - Sarà operativa dal 10 luglio 2026 la procedura sul portale AGEA/SIAN, per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative ai danni subìti dalle strutture aziendali agricole a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry, che ha interessato la Sardegna tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026.



Possono presentare la manifestazione di interesse le imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale, che abbiano subìto danni alle strutture ricadenti nei territori individuati dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 aprile 2026 e riportati nel decreto ministeriale del 27 maggio 2026.



La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale AGEA/SIAN, rivolgendosi al Centro di Assistenza Agricola (CAA) presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al 25 luglio 2026. Le imprese interessate dovranno presentarla entro i termini, così da consentire la successiva acquisizione della documentazione necessaria e l’avvio delle verifiche istruttorie per l’accesso agli interventi previsti.