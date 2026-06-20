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Apre la condotta della Valle dei Giunchi

Con l’entrata in funzione della nuova condotta irrigua che collega l’invaso del Bidighinzu al comprensorio della Valle dei Giunchi, il Consorzio di Bonifica della Nurra consegna al territorio un’infrastruttura strategica destinata a cambiare il futuro dell’agricoltura del nord-ovest della Sardegna.

SASSARI - L’opera, realizzata grazie a un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro (15 milioni finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 2,2 milioni di risorse regionali), rappresenta l’ennesimo intervento dei Consorzi di Bonifica per migliorare il settore irriguo.

Il progetto ha consentito il completo ammodernamento della rete di alimentazione della Valle dei Giunchi, sostituendo una condotta ormai obsoleta che disperdeva circa il 60 per cento dell’acqua trasportata. Grazie alla nuova infrastruttura sarà possibile ridurre drasticamente le perdite, recuperare oltre la metà della risorsa idrica finora dispersa e garantire agli agricoltori un approvvigionamento più sicuro, efficiente e costante, elemento fondamentale per programmare le produzioni e affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.





L’inaugurazione, svoltasi a Ittiri, ha riunito i vertici dell’Anbi nazionale e regionale, gli assessori regionali ai Lavori Pubblici e all’Agricoltura, i sindaci del territorio, il sindaco della città Metropolitana e le organizzazioni agricole, confermando il valore strategico di un’opera che il Consorzio di Bonifica della Nurra ha portato a termine rispettando tempi, obiettivi e qualità dell’investimento. Attualmente nel comprensorio della Valle dei Giunchi sono coltivati circa 170 ettari, ma la disponibilità di una rete irrigua moderna apre nuove prospettive di sviluppo, consentendo di ampliare le superfici produttive e rilanciare una delle aree agricole più vocate della Sardegna.



