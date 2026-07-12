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Commissione Sanità: vertici Asl ad Alghero
Commissione Consiliare Sanità: lunedì 13 luglio alle ore 9.30 a Villa Maria Pia. Il Presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas, invita gli organi di informazione a partecipare alla seduta
ALGHERO - La riunione vedrà la partecipazione del Sindaco, del Direttore Generale della ASL di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, del Direttore Sanitario della ASL, Vito La Spina, dei rappresentanti dell’Ufficio Tecnico della ASL, delle associazioni, dei comitati, di medici, infermieri e di tutti i cittadini che vorranno prendere parte ai lavori della Commissione. All’ordine del giorno: la situazione del nuovo Centro Diurno e quella più critica degli ospedali. «L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, associazioni e cittadini sui principali temi che riguardano il sistema sanitario del territorio» precisa il Presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas.
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