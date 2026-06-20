Cor 13:18

Canile comunale, fissato il valore

«Prosegue il percorso che porterà il Comune di Alghero all’acquisizione del compendio del Canile Primavera. La perizia tecnica commissionata dall’Amministrazione comunale ha infatti determinato il valore dell’intera proprietà in 803.658 euro, rispetto ai 900 mila euro inizialmente ipotizzati con la proprietà, con una riduzione di quasi 100 mila euro a vantaggio delle casse comunali»





L’acquisto del Canile Primavera rappresenta un tema particolarmente sentito dalla comunità algherese. A sostegno dell’iniziativa sono state raccolte oltre 6.000 firme e nel territorio comunale si contano più di 10.000 animali d’affezione registrati. Sul tema, inoltre, si sono svolte numerose sedute della V Commissione consiliare presieduta dal Consigliere Christian Mulas dedicate all’approfondimento del progetto e delle prospettive future della struttura.





«Parliamo di un compendio di circa 16 ettari che comprende, oltre al canile, diversi immobili e spazi che potranno essere valorizzati attraverso una progettualità ampia e innovativa – spiega l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva –. L’obiettivo è creare un vero e proprio polo dedicato al benessere animale, con servizi e attività che possano diventare un punto di riferimento non solo per Alghero ma per l’intero territorio». Conclusa la fase della perizia, il procedimento proseguirà ora con i successivi passaggi amministrativi. Sarà infatti il Consiglio comunale a esprimersi sulla proposta di acquisizione e sull’approvazione della transazione che consentirà al Comune di entrare in possesso dell’intero compendio.

ALGHERO - Si tratta di un passaggio importante nell’iter avviato dall’Amministrazione per acquisire una struttura ritenuta strategica per le politiche di tutela e benessere animale e per la valorizzazione di un patrimonio di grande interesse per la città. «L’esito della perizia conferma la bontà della scelta di affrontare questa procedura con la massima attenzione e nel pieno rispetto di tutti i passaggi tecnici e amministrativi previsti dalla legge – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Operazioni di questo tipo comportano un investimento significativo di risorse pubbliche e richiedono quindi rigore, approfondimento e senso di responsabilità. Gli uffici comunali hanno svolto un lavoro accurato e puntuale, che oggi consente all’Amministrazione di proseguire il percorso con dati oggettivi e con una valutazione economica certificata. Fin dall’inizio abbiamo manifestato la volontà di acquisire l’intero compendio, ma era nostro dovere tutelare l’interesse pubblico, verificare ogni aspetto con la necessaria prudenza e mettere in condizioni il Consiglio Comunale di esprimersi con la massima tranquillità».