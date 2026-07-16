S.A. 18:17 Il progetto sulle spiagge nel centro storico La Lega Alghero rilancia le spiagge sotto le mura: Pais e Carta: «Ricostruiamo un patrimonio perduto. La Sorbona è l’investimento più importante per il futuro di Alghero»







La proposta guarda anche alla storia della città. Fino a un passato non troppo lontano, infatti, Alghero disponeva di piccole spiagge urbane ai piedi delle mura, come quella sotto la Torre di Sulis e quella delle Tronas, luoghi che hanno accompagnato per decenni la vita degli algheresi. L’obiettivo è recuperare quello storico rapporto tra la città fortificata e il mare, restituendo spazi di balneazione oggi scomparsi. L’intervento potrebbe essere realizzato utilizzando, dove presenti, i depositi naturali di sabbia attraverso la Sorbona. Nelle aree in cui tali depositi non fossero sufficienti, potrebbe essere impiegato materiale naturale proveniente dalla cava di San Lorenzo, costituito da ciottoli, ghiaia e sabbia, opportunamente selezionato mediante setacciatura per ottenere la granulometria più idonea e garantire il perfetto inserimento paesaggistico.



Il consigliere comunale della Lega Michele Pais annuncia che presenterà un ordine del giorno affinché il Consiglio comunale impegni l’Amministrazione a dotarsi di una Sorbona, anche valutando forme di collaborazione con la Città Metropolitana di Sassari: «quella proposta da Salvatore Carta è un’idea che considero non solo positiva, ma concreta e da realizzare. Ha una straordinaria valenza ambientale, perché consente di recuperare e difendere il nostro litorale con tecniche rispettose della natura; una valenza storica, perché restituisce alla città spiagge che hanno fatto parte della memoria collettiva degli algheresi; e una valenza turistica, perché renderebbe ancora più affascinante e fruibile uno degli scorci più belli del Mediterraneo.



L’acquisto o anche il semplice noleggio di una Sorbona da parte del Comune di Alghero o, meglio ancora, della Città Metropolitana di Sassari rappresenterebbe probabilmente il miglior investimento che un ente pubblico possa fare. Il nostro patrimonio più prezioso è costituito dagli arenili: difenderli, ricostituirli e incrementarli significa proteggere l’ambiente, sostenere il turismo e rafforzare l’economia del territorio. Ogni metro quadrato di spiaggia recuperato è un investimento sul futuro della nostra comunità.»

La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il progetto, le simulazioni realizzate e gli studi tecnico-scientifici che ne dimostrano la fattibilità, aprendo un confronto pubblico su una proposta che punta a restituire ad Alghero un patrimonio storico, ambientale e turistico di straordinario valore.

Nella foto: il rendering del progetto ALGHERO – Restituire alla città le storiche spiagge urbane ai piedi della muraglia e nella zona di El Tró, valorizzando il centro storico attraverso un intervento di ripascimento sostenibile realizzato con la tecnica della Sorbona. È questa la proposta lanciata da Salvatore Carta, componente del Direttivo della Lega – Sezione di Alghero, supportata da relazioni scientifiche che illustrano la fattibilità tecnica dell’intervento, i benefici ambientali e le modalità di realizzazione nel pieno rispetto dell’ecosistema costiero. «Abbiamo una città straordinaria e un centro storico che ci viene invidiato da tutti. Credo che valorizzare anche questo tratto di costa possa rappresentare un’opportunità importante, nel pieno rispetto del paesaggio e dell’ambiente. Sarebbe un modo per rendere ancora più bello e accogliente uno dei simboli della nostra città», afferma Salvatore Carta.La proposta guarda anche alla storia della città. Fino a un passato non troppo lontano, infatti, Alghero disponeva di piccole spiagge urbane ai piedi delle mura, come quella sotto la Torre di Sulis e quella delle Tronas, luoghi che hanno accompagnato per decenni la vita degli algheresi. L’obiettivo è recuperare quello storico rapporto tra la città fortificata e il mare, restituendo spazi di balneazione oggi scomparsi. L’intervento potrebbe essere realizzato utilizzando, dove presenti, i depositi naturali di sabbia attraverso la Sorbona. Nelle aree in cui tali depositi non fossero sufficienti, potrebbe essere impiegato materiale naturale proveniente dalla cava di San Lorenzo, costituito da ciottoli, ghiaia e sabbia, opportunamente selezionato mediante setacciatura per ottenere la granulometria più idonea e garantire il perfetto inserimento paesaggistico.Il consigliere comunale della Lega Michele Pais annuncia che presenterà un ordine del giorno affinché il Consiglio comunale impegni l’Amministrazione a dotarsi di una Sorbona, anche valutando forme di collaborazione con la Città Metropolitana di Sassari: «quella proposta da Salvatore Carta è un’idea che considero non solo positiva, ma concreta e da realizzare. Ha una straordinaria valenza ambientale, perché consente di recuperare e difendere il nostro litorale con tecniche rispettose della natura; una valenza storica, perché restituisce alla città spiagge che hanno fatto parte della memoria collettiva degli algheresi; e una valenza turistica, perché renderebbe ancora più affascinante e fruibile uno degli scorci più belli del Mediterraneo.L’acquisto o anche il semplice noleggio di una Sorbona da parte del Comune di Alghero o, meglio ancora, della Città Metropolitana di Sassari rappresenterebbe probabilmente il miglior investimento che un ente pubblico possa fare. Il nostro patrimonio più prezioso è costituito dagli arenili: difenderli, ricostituirli e incrementarli significa proteggere l’ambiente, sostenere il turismo e rafforzare l’economia del territorio. Ogni metro quadrato di spiaggia recuperato è un investimento sul futuro della nostra comunità.»La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il progetto, le simulazioni realizzate e gli studi tecnico-scientifici che ne dimostrano la fattibilità, aprendo un confronto pubblico su una proposta che punta a restituire ad Alghero un patrimonio storico, ambientale e turistico di straordinario valore.