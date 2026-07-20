Cor 20:17 «Minacce inaccettabili ma troppa confusione» Barracelli, Tedde (Forza Italia Alghero) piena solidarietà al comandante Paddeu. «Le minacce sono inaccettabili, ma il Comune e il Parco chiariscano le regole per evitare confusione e casi controversi»



ALGHERO - «Esprimiamo la più convinta solidarietà al comandante della Compagnia Barracellare di Alghero, Riccardo Paddeu, e a tutti i Barracelli per le gravi minacce e gli insulti ricevuti sui social network per l’adempimento dei loro doveri nello svolgimento del loro servizio. Le intimidazioni e gli attacchi personali non possono trovare alcuna giustificazione. Chi esercita funzioni pubbliche nell’interesse della collettività deve poter operare con serenità e nel rispetto delle istituzioni. Al comandante Paddeu e a tutti i componenti della Compagnia Barracellare va il nostro sostegno, con l’auspicio che gli autori delle minacce siano individuati e chiamati a risponderne nelle sedi competenti. Allo stesso tempo, però, questa vicenda impone una riflessione politica e amministrativa. Se l’applicazione di un’ordinanza determina situazioni che suscitano diffuse perplessità nell’opinione pubblica, come nel caso dei veicoli al servizio di persone con disabilità, è dovere dell’Amministrazione comunale e degli enti competenti verificare se la disciplina vigente sia sufficientemente chiara, equilibrata e adeguata a contemperare la tutela ambientale con i diritti delle persone più fragili.I Barracelli applicano le norme: non sono loro a scriverle. Per questo riteniamo sbagliato indirizzare contro di loro proteste che, semmai, devono essere rivolte a chi ha adottato i provvedimenti e ha definito le regole. Chiediamo pertanto al Comune di Alghero e all’Ente Parco di Porto Conte di aprire un confronto con i residenti, gli operatori e le associazioni che rappresentano le persone con disabilità, al fine di valutare eventuali correttivi che rendano la disciplina più chiara ed efficace, senza compromettere la tutela della dell’ambiente e la sicurezza del territorio. Le istituzioni si rafforzano quando sanno coniugare il rispetto rigoroso della legalità con il buon senso e la capacità di ascolto. È questa la strada che auspichiamo venga percorsa» . Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia Marco Tedde.