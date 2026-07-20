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Cor 18:46
Bamonti: solidarietà ai Barracelli
Solidarietà al Corpo Barracellare di Alghero da parte del consigliere comunale Alberto Bamonti dopo i violenti attacchi: «chi applica le regole non può essere lasciato solo»
Bamonti: solidarietà ai Barracelli

ALGHERO - «Esprimo solidarietà al Corpo Barracellare di Alghero, a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno svolgono il proprio servizio con senso del dovere. Le gravissime minacce e gli insulti apparsi sui social network di recente, rappresentano un fatto inaccettabile. I Barracelli non hanno fatto altro che adempiere ai compiti loro affidati dalla legge, applicando norme e ordinanze vigenti. In uno Stato di diritto si possono discutere le regole, si può chiedere di modificarle, si possono provare a trovare soluzioni, ma finché le norme sono in vigore devono essere rispettate. Minacciare chi è chiamato o mandato a farle rispettare, significa colpire l’intera comunità e mettere in discussione il principio stesso di legalità. La violenza verbale, l’odio alimentato sui social e, ancor più, le intimidazioni non possono essere minimizzati. È dovere di tutti prendere le distanze da questi comportamenti. Confido che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto e che i responsabili delle minacce siano individuati e chiamati a risponderne nelle sedi opportune». Lo dichiara Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Base Popolare Alghero.
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