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Per JazzAlguer arriva Gegè Telesforo
Ancora un grande nome della musica italiana si prepara a calcare il palco de Lo Quarter all’interno della nona edizione di JazzAlguer. Dopo l’apprezzato concerto de I Musici di Guccini, il 25 luglio sarà Gegè Telesforo a esibirsi con il suo show dal titolo “Jazz Radio”
Per JazzAlguer arriva Gegè Telesforo

ALGHERO - La carrellata dei grandi artisti italiani che stanno calcando il palco de Lo Quarter, all’interno del cartellone della nona edizione di JazzAlguer, si prepara per un altro appuntamento di livello. Il prossimo 25 luglio alle 21.30 sarà Gegè Telesforo a portare ad Alghero il suo "Jazz Radio" un innovativo show che unisce la magia del live all’intimità di un talk show radiofonico. L’artista, accompagnato dalla sua super band, invita il pubblico a entrare nel suo mondo, trasformando il palco in un set ibrido, a metà tra uno studio di registrazione e uno studio radiofonico. Un’esperienza immersiva e coinvolgente, dove il pubblico non è un semplice spettatore, ma un ospite d’onore. Gegè Telesforo, con la sua esperienza da "showman" e la sua profonda conoscenza della musica, guida gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso il jazz, raccontando aneddoti e condividendo la sua passione in modo coinvolgente. La line up vede Gegè Telesforo vocals; percussioni Vittorio Solimene piano, Francesco Fratini trumpet, Lorenzo Simoni, alto sax, Giulio Scianatico, upright bass, Valerio Vantaggio, drums. Biglietto del concerto a partire da 15 euro. Info e prenotazioni +39 3758732735 - bayouclub.info@gmail.com.
19:05
Johnny Marr protagonista a Tharros
Il suono che ha segnato la storia della musica alternativa britannica arriva nel cuore del Sinis. Domani, martedì 21 luglio, alle ore 21, Johnny Marr sarà protagonista al Teatro di Tharros, a Cabras, per uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “I Giganti dell’Arte”
14:24
La poesia di Niccolò Fabi incanta Cabras
La poesia di Niccolò Fabi ha incontrato ieri sera il pubblico delle grandi occasioni in Pratza de Is Ballus, a San Giovanni di Sinis. Un concerto intenso e coinvolgente, inserito nel cartellone de “I Giganti dell’Arte 2026”, la rassegna promossa dalla Fondazione Mont’e Prama, e realizzato in collaborazione con Dromos Festival
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