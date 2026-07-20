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Cor 18:53
«Risorse extra per il decoro»
L’annuncio dell’assessore algherese Francesco Marinaro: «Un lavoro articolato e mirato che vuol proseguire nel programma di rigenerazione del decoro della città badando anche alla quotidianità e alle emergenze che fisiologicamente si verificano»
«Risorse extra per il decoro»

ALGHERO - Una nuova e consistente dose di risorse arriva per lo sviluppo di attività di manutenzione e decoro per la città, in prosecuzione del programma avviato dall’amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto con gli interventi sul verde urbano e sulla rafforzamento delle attività nei settori più significativi, quali la cura dei marciapiedi e degli immobili pubblici. Aree verdi, aiuole, spazi decorosi per migliorare complessivamente l’aspetto della città. Nella variazione al bilancio di oltre 10 milioni attuata recentemente, le somme stanziate per questo importante settore ammontano a 1.341.000 euro, suddivise in diversi segmenti di attuazione che vanno ad implementare il programma. L’importo più consistente è destinato al proseguimento del progetto di riqualificazione del verde, con 638.000 euro da destinare a nuove piantumazioni e potature, secondo un programma che completa il ciclo avviato in tantissime vie della città in cui sono state piantate nuove essenze e curate le fioriture e il fogliame.  
«Investiamo nel decoro urbano con grande convinzione per migliorare l’ordine e il decoro della città, al fine di renderla sempre più bella e accogliente. Lo stiamo facendo in con importanti investimenti attivati fin dal nostro insediamento per realizzare un progetto organico, anche tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini», spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto. La somma stanziata nella recente manovra va infatti ad aggiungersi alla straordinaria serie di investimenti nel verde che ha riguardato praticamente tutta la città. Importante anche la serie di interventi per la manutenzione della pavimentazione del centro storico e per il ripristino delle buche stradali, 122.000 euro per ciascuno degli interventi.  

Risorse anche per la manutenzione e cura ambientale, con 37 mila euro per la realizzazione della pista antincendio nelle vicinanze di Santa Maria La Palma, per la manutenzione straordinaria di immobili comunali con larga priorità agli interventi sulle scuole, 145 mila euro. «Un lavoro articolato e mirato che vuol proseguire nel programma di rigenerazione del decoro della città badando anche alla quotidianità e alle emergenze che fisiologicamente si verificano» è il commento dell’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro. Le risorse previste riguardano inoltre adeguamenti degli impianti dell’anfiteatro Ivan Graziani, la realizzazione di nuove passerelle nella Pineta di Maria Pia, acquisto di attrezzature per impianti sportivi.
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